Campierender Tourenskifahrer bei Verbier durch Pistenfahrzeug verletzt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es am Rand einer Skipiste im Skigebiet von Verbier zu einem Unfall gekommen. Ein Camper ist dabei von einem Pistenfahrzeug verletzt worden.

Ein Angestellter manövrierte sein Pistenfahrzeug in der Nacht vom Sonntag, 4. März, gegen 00.35 Uhr am Rand einer Skipiste in der Region Attelas. Im Rückspiegel bemerkte er plötzlich einen grossen Schneehügel. Unverzüglich hielt er sein Fahrzeug an, um die Stelle zu kontrollieren. Dabei bemerkte er ein Zelt, in welchem sich ein vom Pistenfahrzeug verletzter Skitourenfahrer befand. Er hatte diese Stelle auf zirka 2500 Metern über Meer ausgewählt, um dort zu übernachten. Die Topografie des Geländes und der Neigungswinkel des Pistenfahrzeugs verunmöglichten dem Lenker des Pistenfahrzeuges die Sicht auf das Zelt.

Nach ersten Hilfsmassnahmen alarmierte der Pistenfahrzeugfahrer die Rettungskräfte. Am Bein verletzt, wurde der 38-jährige Berner mit Wohnsitz im Kanton Waadt ins Spital von Sitten transportiert.

Erinnerung der Sicherheitsvorkehrungen

In diesem Zusammenhang erinnert die Kantonspolizei Wallis an die Sicherheitsvorkehrungen der Schweizerischen Kommission für Unfallverhütung bezüglich Schneesportabfahrten. Dort heisst es, dass Aufstieg und Abfahrten auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung erfolgen. Keinesfalls sollen gesperrte Pisten begehen werden. Lokale Hinweise und Routenvorgaben seien zu beachten sowie grösste Vorsicht und Rücksichtnahme bei Pistenarbeiten an den Tag zu legen. Bei Einsatz von Seilwinden sind Skipisten aus Sicherheitsgründen gesperrt. Auch auf alpine Gefahren, insbesondere Lawinengefahr, ist zu achten. Zudem wird gemahnt, keine Skitouren in Skigebieten durchzuführen, wenn Lawinensprengungen zu erwarten sind.

pd/map

07. März 2018, 16:53

Artikel teilen