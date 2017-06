Chaletbrand in Champéry rasch gelöscht

Am Donnerstag ist in einem Chalet in Champéry ein Feuer ausgebrochen. Foto: Kantonspolizei Wallis

Am Donnerstagnachmittag ist einem Chalet in Champéry ein Feuer ausgebrochen. Personen sind durch den Chaletbrand keine zu Schaden gekommen.

Eine Drittperson habe der Einsatzzentrale der Walliser Kantonspolizei am Donnerstag gegen 16.45 Uhr gemeldet, dass in einem Chalet in Champéry ein Brand ausgebrochen sei, heisst es in einer Mitteilung der Kapo.

Die Feuerwehr Dents du Midi habe sich daraufhin zum Einsatzort begeben und konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Da das Gebäude bei Brandausbruch unbewohnt gewesen ist, entstand zwar ein hoher Sachschaden, jedoch kamen keine Personen zu Schaden.

Die Brandursache sei zurzeit noch nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.

pd / pan

08. Juni 2017, 20:33

Artikel teilen