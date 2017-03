Chancen der energetischen Gebäudesanierung

Energie | Zweites Energie-Apéro in Visp

Das zweite Energie-Apéro dieses Frühjahrs am Dienstagabend in Visp stand im Zeichen der Gebäudesanierung. Vor rund 300 Teilnehmern zeigten die Referenten neue Förderprogramme, mögliche Steuerabzüge und technische Umsetzungsmöglichkeiten bei der Gebäudesanierung auf.

Mit dem Energie-Apéro in Visp sprach die Dienststelle für Energie und Wasserkraft (DEWK) insbesondere Gemeinden, Hauseigentümer, Planer, Architekten, Installateure und Energieberater an. Joël Fournier, Adjunkt bei der DEWK, präsentierte die neuen Förderprogramme 2017. «Für die Umsetzung der Energiestrategie braucht es uns alle», motivierte Fournier das Publikum. «Und es braucht Geld. In Form von Fördermassnahmen setzten Bund und Kanton dazu gezielt Anreize.» Insbesondere bei der Gebäudesanierung schätzt Fournier das Potenzial gross ein. Er erläuterte konkrete Beispiele zur energetischen Verbesserung von Gebäuden, zum Ersatz von Heizsystemen oder hocheffizienten Neubauten.

Sämtliche Beiträge des Abends sind finden sich hier.

pd/noa

29. März 2017, 13:56

