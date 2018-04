Fussballplatz wieder offen

1/1

Nach Steinschlag. In Absprache mit Fachleuten des Kantons konnte die Gemeinde Visp den Fussballplatz beim «Chatzuhüs» am Montag wieder freigeben. Der Erholungsraum mit seinen Grillstellen kann voraussichtlich am Wochenende wieder geöffnet werden.

Foto: Walliser Bote