Chiara Meichtry-Gonet neue Vizedirektorin

Der Walliser Baumeisterverband (WBV) hat Frau Chiara Meichtry-Gonet als Vizedirektorin angestellt. Sie hat ihre Arbeit am 1. September aufgenommen.

Artikel zum Thema Absprachen: Bündner Baumeisterverband wäscht Hände in Unschuld

Die Stelle der Vizedirektorin sei geschaffen worden, um die Stellung des WBV innerhalb des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umfelds des Kantons zu stärken, heisst es in einer Mitteilung des Baumeisterverbands. Chiara Meichtry-Gonet werde sich nun, gemeinsam mit dem Direktor des WBV, Serge Métrailler, mit der allgemeinen Kommunikation des WBV, der Kommunikation und Koordination mit den verschiedenen Organismen der Branche, darunter BauenWallis, sowie dem Lobbying befassen.

Die 40-jährige Mutter von zwei Kindern hat an der philosophischen Fakultät in Rom studiert und anschliessend in der Schweiz eine Ausbildung als Journalistin abgeschlossen. Sie ist perfekt zweisprachig (Französisch-Italienisch) und spricht ebenfalls Deutsch, Englisch und Russisch. Meichtry-Gonet hat als Journalistin beim «Matin» und bei der «Illustré» sowie als Generalsekretärin des Departements für Volkswirtschaft, Energie und Raumentwicklung bei Jean-Michel Cina gearbeitet.

pd / pmo

20. September 2017, 10:23

Artikel teilen