Clowns von monströser Spende überrascht

Am Freitag übergab das OK des diesjährigen kantonalen Jugendplauschtags des PolySport Wallis der IG Humorvisite in Visp eine Spende in der Höhe von über 8'000 Franken.

Der SVKT Visp organisierte den Anlass unter dem Motto «Monströser 10-kampf» und kommunizierte früh, dass der Gewinn an die Gesundheit!Clowns® der IG Humorvisiten gehen soll. Mit rekordverdächtigen rund 360 Kindern und Jugendlichen war der Jugendplauschtag ein grosser Erfolg und neben dem sportlichen Wettkampf nahm dieses Jahr auch der Humor seinen Platz ein. Clowns mischten sich als «Abfallfresser» unter die Anwesenden und machten ihren umweltfreundlichen Gedanken zum Inhalt ihrer Begegnungen.

Am Freitag wurde den anwesenden Gesundheit!Clowns® nun der stolze Betrag übergeben. Die Verantwortlichen der IG Humorvisite seien sichtlich überrascht über eine solche «monströse» Spende gewesen, informieren sie in einer Mitteilung. Ihr Engagement gilt vor allem der humorvollen und gesundheitsfördernden Kontaktarbeit in verschiedenen Institutionen im Oberwallis. Die Mitglieder des Teams bei der IG Humorvisite sind dipl. Gesundheit!Clowns® oder sie befinden sich noch in der zweijährigen Ausbildung.

pd / pmo

18. Juni 2017, 19:11

