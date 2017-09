Constantin zieht sich aus Olympia-Komitee zurück

Eklat in Lugano. Christian Constantin wurde am Donnerstag in Lugano von der Polizei begleitet. Foto: Keystone

Sitten-Präsident Christian Constantin gibt seine Funktionen im Kandidaturkomitee «Sion 2026» ab. Dies als Reaktion auf seinen Aussetzer gegenüber Rolf Fringer am Donnerstagabend.

Das Resultat war Nebensache. Nach dem gestrigen Fussballmatch seines FC Sittens gegen den FC Lugano rang Christian Constantin in einem Interview mit dem «Teleclub» sichtlich nach Fassung. Kurz zuvor hatte er sich zu einer Tätlichkeit am ehemaligen Schweizer Nationaltrainer und Fussball-Experten Rolf Fringer hinreissen lassen. Dieser habe ihn in einem Artikel persönlich attackiert, begründete er seine Reaktion.

Am Freitagmorgen wurde nun bekannt, dass sich Constantin ab sofort aus dem Kandidaturkomitee für «Sion 2026» zurückziehen will. Er habe nach seinem Aussetzer gegen Rolf Fringer beim OK-Präsidenten Jean-Philippe Rochat darum gebeten, schreibt der Radiosender «rhonefm». «Diese Bitte habe ich akzeptiert», wird Rochat zitiert. Solang die Affäre nicht geregelt sei, werde Constantin nicht mehr an der Arbeit des Komitees teilnehmen.

