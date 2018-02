Constellium verkauft Werk in Siders an Novelis

Der Aluminiumverarbeiter Constellium verkauft den seit 2005 an Novelis vermieteten und betriebenen Nordbau seines Werks in Siders an den Hersteller von Aluminium-Walzerzeugnissen Novelis. Es wurde ein Gesamtkaufpreis von 200 Millionen Euro vereinbart.

Der Kaufvertrag für diverse Betriebs- und Produktionsanlagen im Werk Siders, welche das US-Unternehmen Novelis in den letzten zwölf Jahren bereits gemietet hatte, wurde am Donnerstag unterzeichnet. Der Kauf von Constellium in der Höhe von 200 Millionen Euro werde voraussichtlich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019 abgeschlossen sein, schreibt Novelis in einer Mitteilung.

Im Rahmen der Übernahme wird das Unternehmen Novelis, welches in zehn Ländern aktiv ist und rund 11500 Personen beschäftigt, ein Joint Venture mit Constellium zur Verwaltung gemeinsam genutzter Infrastruktur und Serviceleistungen im gesamten Werk einrichten. Constellium behält und betreibt weiterhin seine Giessereien, Strangpress- und Plattenfertigungsanlagen. Novelis wird sein Forschungs- und Technologiezentrum in Siders beibehalten. Man erwarte keinerlei Unterbrechungen des laufenden Geschäftsbetriebs.

Constellium und Novelis haben zugestimmt, das Schiedsverfahren über den Streit zum Standort Siders bis zum Abschluss der Übernahme auszusetzen, welche voraussichtlich im zweiten Quartal 2018 erwartet wird.

Das Werk in Siders ist auf die Herstellung von Aluminiumblechen für die Automobilindustrie spezialisiert und ist der führende europäische Standort für Aluminiumkarosseriebleche.

pd / pan

01. Februar 2018, 09:36

