CVP Steg-Hohtenn startet mit zwei Kandidatinnen

Die CVP Steg-Hohtenn hat am 14. September anlässlich einer gut besuchten Nominationsveranstaltung in der Benkenstube in Steg zwei Kandidatinnen für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen nominiert.

Die CVP Steg-Hohtenn hat zur Zeit zwei Sitze im Gemeinderat von Steg-Hohtenn und steigt nun mit Judith Kalbermatten, bisherige Gemeinderätin, Astrid Hutter, Sozialversicherungsfachfrau und Stefan Mutter, Inhaber Druckerei Mutter AG, in die Wahlen.

Gemäss dem Parteipräsident ad interim Martin Roth sei die CVP Steg-Hohtenn damit für die bevorstehenden Gemeinderatswahlen gut aufgestellt. Die CVP Steg-Hohtenn werde sich auch in der nächsten Legislaturperiode dafür einsetzen, dass sich die Gemeinde als attraktive Wohn- und Industriegemeinde weiterentwickelt.

15. September 2016, 08:42

