CVPO-Frauen erwarten Entschuldigung der SVP

Politik | An Informationsanlass wurde auch der Wahlbetrug diskutiert

Viel zu diskutieren. Versammelte CVPO-Frauen in Brig-Glis. Foto: zvg

Die Oberwalliser CVP-Frauen trafen sich am Samstagmorgen in Brig-Glis zu einem Informationsanlass. Dabei war unter anderem der Wahlbetrug in Naters, Brig-Glis und Visp ein Thema.

Nationalrätin Viola Amherd informierte die Anwesenden über die Geschäfte der vergangenen Sommersession der Eidgenössischen Räte. Beim Treffen waren vor allem zwei Kommissionsmotionen Thema, nämlich zu der Schliessung von Posstellen sowie der Erdverlegung von Hochspannungsleitungen. Grossratssuppleantin Daniela Imhof-Jenelten berichtete ihrerseits über die Geschäfte im Grossen Rat. Sie informierte über die Kantonsfinanzen und den Bericht der Walliser Spitäler. Für die CVPO-Frauen sei es unabdingbar, dass im Kantonsspital Sitten die Zweisprachigkeit gewährleistet werde, heisst es in der Mitteilung zum Anlass.

Intensiv diskutiert wurden ausserdem Telefonverkäufe, bei denen oft ältere Menschen zu einem Kauf oder einem Abonnement überredet werden. Vielen Betroffenen sei nicht bewusst, dass sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht beim Telefonverkauf haben. Zu reden gaben schliesslich auch die Wahlfälschungen in Naters, Brig-Glis und Visp. Die CVPO-Frauen bedauern, dass demokratische Spielregeln missachtet und dann auch noch unschuldige Personen verdächtigt wurden. «Wir erwarten, dass die SVP sich mindestens bei dem von ihnen zu Unrecht Verdächtigten entschuldigt», erklären die Politikerinnen.

pd / pmo

18. Juni 2017, 12:08

