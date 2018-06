450 000 Franken für Kinder in Not

Spendenaktion | «Cycling for Children 2018» von UNICEF Schweiz in Crans Montana

Mehr als 1300 Fahrerinnen und Fahrer haben am Samstag an der Spendenaktion «Cycling for children» von UNICEF Schweiz in Crans-Montana teilgenommen. Foto: UNICEF/Borgognon

Unter dem Motto «Gib alles» fand heute zum dritten Mal in Folge «Cycling for children» von UNICEF Schweiz statt. Für den sportlichen Spendenanlass traten über 1300 Fahrerinnen und Fahrer, davon 300 Kinder sowie regionale, nationale und internationale Prominenz in Crans Montana für die Bekämpfung der Kindersterblichkeit kräftig in die Pedale.

Über 1300 Fahrerinnen und Fahrer nahmen am Samstag an der Spendenaktion von UNICEF Schweiz teil. Ganz nach dem Motto des Events «Gib alles» lautete das gemeinsame Ziel, innert zwölf Stunden einmal rund um die Welt zu radeln, also 40 000 Kilometer auf dem Fahrrad zurückzulegen. Das Ziel wurde ganz knapp erreicht.

Auch dieses Jahr verliehen zahlreiche prominente Persönlichkeiten dem Anlass den nötigen Glanz. Darunter etwa Luca Aerni, Ski-Kombinationsweltmeister 2017, Skialpinistin und Marathonläuferin Séverine Pont-Combe, die drei Walliser Nationalräte Benjamin Roduit, Philippe Nantermod und Mathias Reynard sowie der Schauspieler und UNICEF-Spokesperson Anatole Taubman.

Für Topsportler und Hobbyfahrer führte eine 15,5 Kilometer lange Strecke mit 514 Meter Höhenunterschied von Crans Montana in Richtung Tal und anschliessend in die Berge hinauf. Gelegenheitsfahrer konnten sich für eine kürzere Strecke entscheiden. Die 4.5 Kilometer lange familienfreundliche Strecke mit 80 Metern Höhenunterschied sorgte bei den Familien für Begeisterung. Und auch die Jüngsten kamen auf der Kinderstrecke, die um die beiden Seen im Zentrum von Montana führte, voll auf ihre Kosten. Rund 3000 Zuschauer feuerten die Teilnehmenden auf den verschiedenen Strecken an.

Anlässlich der offiziellen Dankeskundgebung am Ende der Veranstaltung würdigte UNICEF-Präsident Hans Künzle insbesondere die Spenderinnen und Spender. UNICEF Schweiz hat im Rahmen des Anlasses rund 450 000 Franken erhalten. Dieser Betrag hilft UNICEF, Programme zugunsten des Überlebens von Kindern zu finanzieren, damit Kinder gesund aufwachsen, Zugang zu sauberem Wasser erhalten und nicht Hunger leiden.

