Um Erwachsenen den Alltag zu vereinfachen

Der Kanton lanciert eine kantonale Sensibilisierungs- und Informationskampagne zur Behebung von Lücken in den Grundkompetenzen von Erwachsenen. Dazu gehören Lesen, Schreiben, Rechnen und Informatik.

In der Schweiz würden fast 800000 Erwachsene Mängel in den Grundkompetenzen aufweisen, berichtete Staatsrat Christophe Darbellay am Dienstagmorgen an einer Medienkonferenz in Sitten. Im Wallis seien es rund 30000 Personen, welche Schwierigkeiten bekunden, in einer Landessprache zu kommunizieren, lesen, schreiben oder rechnen.

Das Departement für Volkswirtschaft und Bildung durch seine Dienststelle der Berufsbildung hat sich dafür entschieden, eine Kampagne über das Angebot verschiedener Bildungen im Bereich der Grundkompetenzen im Kanton zu lancieren.

Im Oberwallis startet das Projekt in Zusammenarbeit mit «freuw» (Frauen Einsteigen-Umsteigen-Weiterkommen).

21. August 2018, 09:44

