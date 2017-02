Darbellay hat Nase vorn

Mehr als 2000 Walliserinnen und Walliser haben bei der Umfrage des Forschungsinstitut Sotomo mitgemacht. Geht es nach ihnen, bleibt für den ersten Wahlgang die parteiliche Zusammensetzung der ersten fünf gleich wie jene der jetzige Regierung (3 CVP, 1 SVP, 1 SP).

In Führung

Das Spitzen-Tableau wird vom CVP-Kandidaten Christophe Darbellay (35 Prozent) angeführt, gefolgt von seinem Parteikollegen und bisherigem Staatsrat Jacques Melly (33 Prozent). Roberto Schmidt, der Oberwalliser C-Kandidat, liegt auf Platz 3 – gleichauf mit dem bisherigen SVP-Staatsrat Oskar Freysinger (beide 32 Prozent). Die amtierende SP-Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten (30 Prozent) schafft ebenfalls den Cut.

Dabei liegt die Oberwalliserin ganze vier Prozentpunkte über ihrem Resultat aus dem ersten Wahlgang von 2013. Freysinger verliert dagegen signifikant im Vergleich zu den Wahlen vor vier Jahren (minus sieben Prozentpunkte). Damals gelang ihm allerdings ein Glanzresultat. Trotz den Verlusten und den zahlreichen Kandidaten schafft er es in der Umfrage relativ locker unter die ersten Fünf. Interessant dabei: Die Umfrage hat ergeben, dass es vor allem Wählende der C-Parteien sind, die angaben, Freysinger nicht mehr wieder wählen zu wollen. Die von Freysinger orchestrierte Dissidenten-Kandidatur von CVP-Mann Nicolas Voide könnte demnach innerhalb der C-Wählerschaft einen Trotz-Effekt auslösen.

Auffallend – und vor allem interessant für die mögliche Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang – sind die geringen Abstände. Die fünf ersten Kandidaturen liegen lediglich innerhalb von fünf Prozentpunkten. Die Autoren des Umfrageberichts weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass die Differenzen zwischen den einzelnen Kandidaten oftmals im Unschärfebereich liegen.

Dicht auf den Fersen

Mit nur zwei Prozentpunkten hinter Esther Waeber-Kalbermatten lauert schon Nicolas Voide (28 Prozent) vom „Rechtsbürgerlichen Bündnis“ auf Platz sechs – dicht gefolgt vom SP-Kandidaten Stéphane Rossini (27 Prozent). Auch hier gilt: Angesichts des geringen Abstands zwischen den beiden, so die Politologen, sei kaum zu ermessen, wer tatsächlich vorne liegt. Der Abstand von Voide auf Darbellay, den direkten Konkurrenten im Bezirk Martinach, ist mit sieben Prozentpunkten dagegen beträchtlich.

Voide kann sich laut Umfrage vor allem auf die Unterstützung einer disziplinierten SVP-Wählerschaft verlassen. Von den C-Wählenden ist dagegen nur jeder Vierte bereit, ihn zu wählen – bei den Anhängern der CSPO und CVPO kommt der vormalige Grossratspräsident lediglich auf 12 Prozent.

Die Umfrage zeigt – wie erwartet –, dass Stéphane Rossini bei den Linksparteien im Unter- und Mittelwallis hohe Unterstützungswerte erzielt. Bei den Genossen im Oberwallis schafft er es aber nur auf 57 Prozent. Bei Esther Waeber-Kalbermatten, seiner Konkurrentin auf der Liste, ist es gerade umgekehrt. Wenig überraschend geniesst sie fast geschlossene Unterstützung der Oberwalliser Linksparteien (94 Prozent). Der Unterschied machen die Oberwalliser FDP-Wähler und vor allem jene der C-Parteien aus. Gemäss Umfrage würden demnach zwei von drei CSPO- oder CVPO-Anhänger die Sozialdemokratin wählen. Rossini fehlt derweil etwas die Unterstützung aus dem Unterwalliser FDP- und CVP-Lager.

Die Überraschung

Überraschend fällt die Platzierung von Jean-Marie Bornet (26 Prozent) aus. Er führt die zweite Hälfte des breiten Kandidatenfeldes an. Entsprechend räumen die Autoren des Umfrage-Berichts dem Sprecher der Kantonspolizei immerhin Aussenseiterchancen ein. Erwartungsgemäss erhält er geschlossenen Zuspruch aus seinem eigenen Lager, jenem der Walliser Bürgervereinigung. Weil im Oberwallis aber nicht vertreten, dürften ihm die Stimmen aus dem deutschsprachigen Kantonsteil fehlen.

Gut gehalten

Schon etwas weiter zurück liegt die Oberwalliser SVP-Kandidatin Sigrid Fischer-Willa (25 Prozent). Ihr fehlen fünf Prozentpunkte auf den fünften Staatsratssitz und somit auf Waeber-Kalbermatten, ihre direkte Konkurrentin im Bezirk Brig. Auch Fischer-Willa kann sich neben Oskar Freysinger auf der Liste der Unterstützung der SVP-Wählerschaft sicher sein. Es sind aber vor allem die Wählenden der C-Parteien, die von der Kandidatur der Briger Stadträtin nicht überzeugt sind – und dies in allen Kantonsteilen.

Die Verlierer

Ein düsteres Bild zeichnen die Umfragewerte derweil für die FDP-Liste. Während Polit-Neuling Frédéric Favre ( 22 Prozent) ein Ergebnis erzielt, das mit jenem von Christian Varone, dem FDP-Kandidaten vor vier Jahren, vergleichbar ist (24 Prozent), vermag Claude Pottier (15 Prozent) nicht einmal das Potential der FDP-Wählerschaft abzurufen. Gerademal mal 53 Prozent der FDP-Wählenden im Kanton haben angegeben, dem Dienstchef für Berufsbildung ihre Stimme zu geben. Wird sich das Umfrage-Resultat beim ersten Wahlgang bestätigen, dürfte es für Pottier schwierig werden, eine Junior-Partnerschaft für eine allfällige Allianz geltend zu machen. Und auch ein beflügelter Favre hätte es im zweiten Wahlgang schwer, wenn mit Bornet und Rossini gleich zwei besser Platzierte aus dem gleichen Bezirk wie er im Rennen blieben. Zeichnet sich für die FDP ein Desaster ab?

Die Schlusslichter

Wenig überraschend bilden der Christsoziale Jean-Michel Bonvin (17 Prozent), der auf der SP-Liste kandidiert, sowie der Grüne Thierry Largey (14 Prozent) die Schlusslichter. Immerhin: Fast jeder zweite Wählende aus den Linksparteien würden Largey seine Stimme geben. Und der bis anhin unbekannte Bonvin hinterliess offenbar auch im Oberwallis einen guten Eindruck. Gemäss der Umfrage würden ihm hier 57 Prozent der linken Wählenden ihre Stimme geben, bei der Oberwalliser C-Wählerschaft sind es immerhin 13 Prozent. Im Gesamtklassement liegt er damit sogar vor dem FDP-Kandidat Claude Pottier.

Die Umfrage

Die Vorumfrage der Forschungsstelle Sotomo zu den Walliser Staatsratswahlen 2017 lief zwischen dem 10. Februar und 15. Februar auf den Webseiten (und den entsprechenden Facebook-Seiten) der RTS, auf dem Onlineportal des Walliser Boten „1815.ch“ und über den Email-Pool von Sotomo. Insgesamt haben sich 2670 an der Umfrage beteiligt, wovon rund 77 Prozent für die Auswertungen berücksichtig wurden.

Dabei handelt es sich also um eine Befragung, bei der sich die Teilnehmer selbst rekrutierten (opt-in online survey). Weil diese Stichprobe selbst nicht repräsentativ für die gewünschte Grundgesamtheit ist, wurde sie für die Stimmbevölkerung der politischen Regionen des Kantons (Unterwallis, Mittelwallis, Oberwallis) gewichtet. Zu den weiteren Gewichtungsmerkmalen gehören das Alter, das Geschlecht, das Bildungsniveau sowie vergangene Abstimmungsentscheide (USR III, erleichterte Einbürgerung) und Wahlentscheide (Nationalratswahlen 2015, Staatsratswahlen 2013). Diese Gewichtung soll eine hohe soziodemographische und politische Repräsentativität der Stichprobe gewährleistenn. Zudem ist man von einer in etwa gleich hohen Wahlbeteiligung in allen drei Regionen ausgegangen. Sollte sich die Stimmberechtigten in einer der drei Regionen jedoch aussergewöhnlich stark beteiligen, kann dies durchaus zu Verschiebungen in der Rangliste führen.

23. Februar 2017, 06:00

