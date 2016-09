Darbellays Ex-Geliebte führte ein Online-Tagebuch

Nach einem Seitensprung ist der ehemalige CVP-Präsident und Walliser Staatsratskandidat Christophe Darbellay Anfang September Vater eines unehelichen Kindes geworden – diese Nachricht sorgte am vergangenen Wochenende für Aufsehen. Nun wird bekannt, dass die Mutter vor der Geburt ein Online-Tagebuch geführt hat.

Wer Darbellays Ex-Affäre ist, soll geheim bleiben. Wie die «Schweizer Illustrierte» am Freitag jedoch berichtete, hat die Mutter des unehelichen Sohnes vor dessen Geburt online einen Blog betrieben, in dem sie ihre Schwangerschaft berschrieb und ihr Befinden dokumentierte. In der aktuellen Ausgabe hat die Zeitschrift Auszüge aus dem Schwangerschafts-Tagebuch veröffentlicht.

Im August schrieb die Mutter von Darbellays viertem Sprössling etwa, dass es dem Kleinen und ihr gut gehe. «Wir haben Medikamente, Essen, sauberes Wasser, iTunes, eine wunderschöne Aussicht, eine Familie, die uns Liebe und Gebete schickt.» Den meisten Frauen auf der Welt gehe es nicht so gut.

Weiter notierte sie: «Mein Söhnchen ist ein Kind Gottes. Ich habe das Glück, dass ich seine Erdenmutter sein darf. Aber das Sagen hat Gott.» Das beste was sie ihrem Sohn mitgeben könne, sei der Glaube an eine höhere Macht, hielt die Frau kurz vor der Geburt zur Zukunft ihres Jungen fest. «Wir leben in einer grossen Welt – du bist hier, weil du ein Wunder bist. Der Glaube wird dir helfen, bedingungslose Dankbarkeit, Barmherzigkeit, Gnade und Menschlichkeit zu zeigen.»

Eine Rose für Darbellays Ehefrau

In einem Newsletter äusserte sich am Freitag auch die Katholische Kirche im Kanton Zürich zur Affäre. Arnold Landtwing, Informationsbeauftragter des Generalvikariats meint, dass der zuerst seiner Ehefrau und später medial gebeichtete Seitensprung nun die private Angelegenheit des 45-Jährigen sei, «die er mit seiner Ehefrau und seinen Kindern sowie der Mutter des jüngsten Sprosses zu klären hat.» Die Rose der Woche gehe indes an Florence Carron Darbellay. «Sie hat sich entschieden, diese schwierige Situation an der Seite ihres Ehemannes Christophe zu meistern.» Durch den Fall bekämen Treue sowie das Eheversprechen, «die guten und bösen Tage» gemeinsam zu meistern, konkrete Aktualität.

17. September 2016, 08:00

