Das alte Handwerk geehrt

Zwei Monate lang hat Bauleiter Robin Locher zusammen mit sechs bis acht Zivildienstleistenden die Trockensteinmauer vor dem Albiner Burgerhaus zunächst abgerissen, um sie danach, in neuem Glanz erstrahlend, wieder entstehen zu lassen. Ermöglicht wurde das Projekt vor allem dank der finanziellen Unterstützung der Naturparks Pfyn-Finges.

Von den Gesamtkosten in der Höhe von 85000 Franken übernahm der Naturpark stattliche 55000 Franken. 20000 Franken steuerte der Fonds Landschaft Schweiz bei, 10000 Franken die Gemeinde Albinen. Vollständig zu Ende werden die Bauarbeiten zwar erst in einer bis zwei Wochen sein – die Aufrichtefeier der Trockenmauer am "Mühleweg" fand indes bereits am Freitag statt.

Das Projekt sei zwar ein kleines, richtete sich Gemeindepräsident Beat Jost an die Anwesenden. Allerdings seien es bekanntlich jene Vorhaben, die man jeweils mit grosser Freude umsetze. Wie Bauleiter Robin Locher anschliessend erklärte, stamme der Grossteil der verbauten Steine aus dem Steinbruch in Saint-Léonard. Rund 100 Tonnen Stein haben er und die Zivildienstleistenden in den letzten Monaten zur Sanierung bzw. zum Neubau der Trockensteinmauer benötigt.

Dabei war deren Errichtung nicht allzu einfach: dies, da die Zivildienstleistenden praktisch ohne Erfahrung im Bau von Trockensteinmauern in Albinen ankamen. Fachkundige Anleitung erhielten sie deshalb von Beat Locher, einem Experten auf dem Gebiet. Er hoffe, schloss Locher deshalb die Feierlichkeiten, dass die jungen Männer das Gelernte in Erinnerung behalten und eines Tages vielleicht selbst einmal anwenden könnten.

pac

03. November 2017, 14:57

Artikel teilen