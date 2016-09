Der Ambassadoren-Club wallis-exklusiv will Botschafter fürs Wallis gewinnen. Foto: zvg

Der Ambassadoren-Club wallis-exklusiv möchte unter dem Motto «Aus Freunden werden Botschafter» die Vermarktung des Wallis unterstützen.

Die Walliser sind bekannt dafür, dass sie aus verschiedenen Gründen in die Schweiz und die Welt hinausgehen, aber trotzdem für ihren Heimatkanton einstehen und als eine Art Botschafter einen wichtigen Beitrag leisten. Der Ambassadoren-Club wallis-exklusiv will das grosse Potenzial der «wallisverbundenen Menschen» für das Wallis noch vermehrt nutzen.

Grundsätzlich kann jeder mit einer ausgeprägten Verbundenheit zum Kanton Wallis Mitglied des Ambassador-Club wallis-exklusiv werden und damit die unterschiedlichsten Sparten wie Wirtschaft, Tourismus, Gewerbe, Verwaltung, Kultur, Sport, Bildung und Politik vertreten. Ein Ambassador soll in seinem beruflichen wie privaten Umfeld als engagierter Vertreter und aktiver Vermittler des Wallis und seinen Produkten sowie Dienstleistungen auftreten.

Neue Ansätze für Vermarktung

Die aktuelle Situation etwa im Tourismus zeige es deutlich auf, so der Ambassorden-Club wallis-exklusiv in einer Mitteilung: Traditionelle Vermarktungsansätze würden an ihre Grenzen stossen. Kampagnen hätten vielfach nicht die gewünschte Resonanz.

Warum also nicht Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer mit dem Wallis verbunden fühlen, als Botschafter aktiv in die Vermarktung des Kantons einbinden? Der Ambassadoren-Club wallis-exklusiv ist eine offene, unabhängige Miliz-Marketing-Organisation (MMO) für Walliser und Freunde des Wallis mit Wohnsitz im und ausserhalb des Kantons. Unter dem Motto «Aus Freunden werden Botschafter» bietet das Netzwerk verschiedenste Aktivitäten und Angebote für Personen, die einen aktiven Beitrag zur Vermarktung des Wallis leisten möchten.

pd/map

