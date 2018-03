Die HES-SO Valais-Wallis will hoch hinaus: Sie begab sich auf den 2400 Meter hohen Pierre Avoi, um dort das höchstgelegene Klassenfoto der Schweiz zu schiessen.

Diese Aktion folgt auf die letztjährigen Videos der HES-SO Valais-Wallis mit dem Freerider Laurent de Martin und dem Freeride-Mountain-Biker Ramon Hunziker. Die beiden viralen Videos erzielten auf den sozialen Medien insgesamt über 1,4 Millionen Views. Der diesjährige Film wurde von einem vierköpfigen Kamerateam gedreht, das unter anderem zwei Drohnenkameras einsetzte. Das Foto wurde auf eine grosse Plane gedruckt, die an der HES-SO Valais-Wallis in Siders aufgehängt wird.

Dieses Jahr wollte die HES-SO Valais-Wallis ihre eigenen Studierenden in Szene setzen. Im Rahmen eines Castings, das zwei Wochen vorher stattfand, wurde beim Abseilen an der Fassade des Schulgebäudes in Siders der Mut der Teilnehmenden getestet. Die ausgewählten Studierenden erfuhren jedoch erst am Tag des Drehs vor Ort, worum es sich handelte und welche Rolle sie spielen würden.

Von Le Châble aus begaben sich die Teilnehmenden, begleitet von professionellen Walliser Bergführern, auf den 2400 Meter hohen Pierre Avoi. Kurz darauf hingen die Studierenden im 90-Grad-Winkel an der Felswand, um das höchstgelegene Klassenfoto der Schweiz zu schiessen. Nach einer Stunde am Seil genossen die Studierenden die Tiefschneeabfahrt nach Verbier umso mehr.

Die Werbekampagne ist von der Berner Werbeagentur franz & rené konzipiert und realisiert worden.

