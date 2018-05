Falco, Mozart und Karl Dällebach

Kultur | 32 000 Kulturinteressierte besuchten in der vergangenen Saison das La Poste

Die Verantwortlichen des Visper La Poste blicken auf eine erfolgreiche Spielsaison zurück. Doch wichtiger ist die Zukunft – und die hat einiges zu bieten.

Der Visper Gemeinderat und Kulturverwantwortliche Christoph Föhn blickte an der Medienkonferenz auf eine erfolgreiche Spielsaison 2017/18 zurück. Es habe viele Höhepunkte gegeben und negative Überraschungen seien ausgeblieben.

Und auch die Besucherzahlen sind erfreulich. Insgesamt besuchten in der vergangenen Saison 32 000 Kulturinteressierte das La Poste. Der Trend seit 2013 hält also weiter an und die Zuschauerzahlen nehmen zu.

Die nächste Spielsaison wird wieder vom Visper Theater eröffnet. Und zwar mit dem Stück Karl Dällebach – Ein Name, eine Geschichte. Weitere Höhepunkte sind die Komödie Monsieur Claude und seine Töchter, das Theater Madame Bovary, der Auftritt der beiden Comedy-Stars Giacobbo/Müller und das Musical von Falco.

Mehr Informationen finden Sie im «Walliser Bote» vom 30. Mai 2018.

mgo

29. Mai 2018, 15:42

Artikel teilen