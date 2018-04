Das Schutzgebiet Pfynwald von 1880 kg Abfall befreit!

Mehr als 100 freiwillige Helferinnen und Helfer waren am Freiwilligeneinsatz während des alljährlichen Wellnesstag fürs Schutzgebiet Pfynwald beteiligt. Der Naturpark Pfyn-Finges organisierte diese Aktion, um den Erhalt dieser einmaligen Landschaft zu unterstützen und die Bevölkerung zu sensibilisieren.

Vor über zehn Jahren wurde der Putztag im Schutzgebiet Pfynwald zum ersten Mal durchgeführt. Was damals mit rund 20 Helfern begann, entwickelte sich über die letzten Jahre zu einer Erfolgsgeschichte. So halfen in diesem Jahr zum ersten Mal über 100 Personen mit, den Unrat zu beseitigen. Freunde und Familien, Vereine, sowie Einzelpersonen trafen sich hochmotiviert am Samstag in der Früh am Bahnhof Leuk.

In Gruppen aufgeteilt, starteten die Helferinnen und Helfer in verschiedenen Sektoren des Schutzgebiets, vor allem die Wander- und Spazierwege zu säubern. «Negativ überrascht hat mich, dass wir sogar volle 60-Liter-Abfallsäcke gefunden haben, welche im Wald deponiert wurden» so Evelyne Oberhummer, Fachbereichsleiterin für nachhaltige Regionalentwicklung. «Mit insgesamt 1880 Kilogramm gesammelten Abfall, wurde dieses Jahr nicht nur der Rekord an freiwilligen Helfern gebrochen, sondern auch die gesammelte Abfallmenge». Zum Abschluss wurden die Helfer vom Naturpark- Partnerbetrieb Piccola Casa Villa mit Pasta beim Pfyngut verwöhnt.

Sensibilisierung im Vordergrund

«Der Kanton Wallis hat den Pfynwald bereits 1997 offiziell unter Schutz gestellt. Die Umsetzung dieses Schutzbeschlusses und die damit verbundene Aufsichtspflicht obliegt dem Naturpark Pfyn-Finges. Die vereidigten Guides des Regionalen Naturparks Pfyn-Finges führen daher regelmässig Kontrollen im Schutzgebiet durch und machen die Besucher aufmerksam, wie wichtig ein respektvolles Verhalten gegenüber unserer einmaligen Landschaft ist», so Oberhummer. «Umso mehr freut es uns, dass der Putztag in diesem Jahr so grossen Erfolg hatte. Dies ist sicher auch dem Umstand zu verdanken, dass wir mit der FMV (Forces Motrices Valaisannes) einen starken Partner an unserer Seite haben und die Theler AG uns die Mulden kostenlos zur Verfügung stellt und den gesammelten Abfall fachgerecht entsorgt.»

pd/noa

24. April 2018, 09:40

