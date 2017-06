Spitalzentrum Oberwallis auf dem Weg zur Exzellenz

Das Spitalzentrum Oberwallis (SZO) erfüllt als erstes Spital in Europa die hohen Anforderungen des Pflegequalitätsprogramms der Amerikanischen Pflegefachgesellschaft «American Nurses Credentialing Center (ANCC)» und erhält die Anerkennung «Pathway to Excellence» – sinngemäss: Weg zur Exzellenz.

«Das Spital Wallis strebt nach einer hohen Pflegequalität und Patientensicherheit», betont Generaldirektor Prof. Eric Bonvin. «Die Anerkennung 'Pathway to Excellence' stellt das Ergebnis eines kollektiven Vorgehens dar, bekräftigt das intensive Engagement des SZO und würdigt die Arbeit der Pflegenden.»

Es galt, die zwölf Standards des Pflegequalitätsprogramms des ANCC zu erreichen. Nach vier Jahren intensiver Vorbereitungszeit und sukzessiver Umsetzung der Massnahmen des Pflegequalitätsprogrammes am SZO gelten die Standards bei den Mitarbeitenden der Pflege und des medizinisch-technisch-therapeutischen Bereichs (MTT) als verinnerlicht.

Ein bestechendes Resultat

Knapp 500 Fachkräfte aus Pflege und MTT am SZO wurden im Januar anonym online zu den am SZO umgesetzten Kriterien des Qualitäts- und Förderprogramms des ANCC befragt. Über 70 Prozent haben an der Umfrage teilgenommen und die Umsetzung im Alltag zu 85 Prozent bestätigt. Dieses Resultat übertrifft bei weitem die Vorgaben des ANCC mit einer Teilnahmequote von mindestens 51 Prozent und mindestens 75 Prozent positiven Antworten zu den analysierten Punkten.

Anerkannte Spitäler als Vorbilder

In der pflegewissenschaftlichen Szene gelten für eine professionelle Pflege die international führenden anerkannten Spitäler in den USA, Australien und Thailand als Vorbilder. Das SZO ist weltweit das 148. und europaweit das erste Spital, welches die Anerkennung «Pathway to Excellence» erhält. Das SZO nähert sich mit grossen Schritten dem Ziel, in den Kreis der sogenannten Magnetspitäler aufgenommen zu werden. Das Konzept der Magnetspitäler stammt ursprünglich aus den USA und verbindet Pflegequalität mit der Zufriedenheit des Pflegefachpersonals.

«Die Anerkennung ist eine Wertschätzung für das tägliche Wirken der Pflegemitarbeitenden und für das SZO als Institution und Arbeitgeber im Gesundheitswesen», lobt Staatsrätin Esther Waeber-Kalbermatten, die bei der heutigen Übergabe der Auszeichnung am Standort Brig anwesend war. «Gleichzeitig ist die Auszeichnung ein Auftrag an das SZO, die Arbeitsbedingungen weiterzuentwickeln, damit die Pflegefachpersonen ein Berufsleben lang Freude an ihrer wertvollen Arbeit haben. Die optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat dabei eine hohe Priorität.»

pd/map

07. Juni 2017, 17:40

Artikel teilen