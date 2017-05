Den Alpenraum forschend entdecken

Das UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch und die PH Wallis organisieren für Schulen und Lehrpersonen Weiterbildungskurse im World Nature Forum (WNF). Kürzlich hat der erste Kurs stattgefunden.

In der interaktiven Ausstellung des World Nature Forums erfahren Schülerinnen und Schüler Wissenswertes über die Geschichte und Bedeutung des Welterbes und setzen sich aktiv mit dem Leben, der Natur, den Bedrohungen und den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Alpenraum auseinander.

Um Schulen die Inhalte der Ausstellung und praktische Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen, organisieren das Managementzentrum UNESCO-Welterbe Jungfrau-Aletsch zusammen mit der PH Wallis ein- und halbtägige Lehrerweiterbildungsanlässe. Dabei werden die Teilnehmenden von Fachpersonen durch die Ausstellung geführt und das Potential als Lernort erläutert.

Grosse Vielfalt an Themen

«Die Ausstellung bietet eine grosse Vielfalt an Themen und ist sehr ansprechend gestaltet», stellt eine Lehrperson nach dem Rundgang fest. In Kleingruppen überlegen und diskutieren die Lehrpersonen anschliessend Umsetzungsmöglichkeiten sowie Anknüpfungspunkte zum Regelunterricht im Klassenzimmer. «Damit der Schulausflug zu einem nachhaltigen Lernerlebnis wird, ist eine Vor- und Nachbereitung im Sachunterricht unabdingbar», erklärt Andrea Boltshauser, Kursleiterin und Dozentin an der PH-VS. Sie zeigt den Lehrpersonen das Potential von Bildung an ausserschulischen Lernorten wie dem WNF auf.

Mit diversen Unterlagen, die vom Managementzentrum zur Verfügung gestellt werden, sollen die Lehrpersonen zudem bei der Planung und Durchführung des Schulausflugs gezielt unterstützt werden. «Uns ist es wichtig, dass wir im Austausch mit der Lehrperson für jede Schulklasse ein individuell und optimal abgestimmtes Programm zusammenstellen können, damit der Schulausflug zu einem nachhaltigen Lernerlebnis wird», gibt Projektleiter Janosch Hugi Auskunft.

Dabei spielt auch die Verknüpfung von Innen- und Aussenraum eine zentrale Rolle: Die Ausstellung soll das Verständnis fördern und die Neugier für Prozesse, Entwicklungen und die Bedeutung des Alpenraums wecken. Durch die Kombination mit einer Exkursion ins Welterbe-Gebiet oder einem Treffen mit einem lokalen Akteur sollen die Erkenntnisse und offenen Fragen an einem konkreten Beispiel betrachtet und diskutiert werden. Im Sommer und Herbst werden weitere LWB-Kurse durchgeführt.

pd/map

22. Mai 2017, 09:25

Artikel teilen