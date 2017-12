Das Wochenende startet winterlich

Am Freitag gab es grosse Mengen an Schnee in der Region. (Symbolbild) Foto: Klaus Minnig

Hinter der Kaltfront, die gestern die Region überquerte, gab es am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag in der polaren Kaltluft erwartungsgemäss weitere, teilweise auch kräftige Schneeschauer. Heute Im Tagesverlauf werden diese aber abklingen.

Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, fielen in der polaren Luftmasse, gestern Abend und in der Nacht auch in den tiefen Lagen der Alpennordseite einige Zentimeter Schnee. Verbreitet kamen in tiefen Lagen zwischen 2 und 10 cm Neuschnee, in den Bergen bis 30 cm Neuschnee zusammen. Entsprechend standen auch die Winterdienste im Grosseinsatz - die Strassenverhältnisse waren und sind teilweise prekär, nicht zuletzt, weil bis zum frühen Samstagmorgen auch die Temperaturen verbreitet unter den Gefrierpunkt sanken.

Am Samstagvormittag und auch um die Mittagszeit gibt es auf der Alpennordseite noch einige Schneeschauer, die Mengen sind aber eher klein. Trotzdem besteht zusammen mit den frostigen Temperaturen weiterhin akute Glättegefahr auf den Strassen und Trottoirs. Vorsicht ist geboten! Am Nachmittag klingen die letzten Schneeschauer ab, und es zeigen sich mit einem Zwischenhoch zunehmend sonnige Abschnitte. Es bleibt aber kalt mit Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Morgen Sonntag zieht aus Westen eine Warmfront auf, diese bringt teilweise kräftige Niederschläge zuerst noch in Form von Schnee bis in tiefe Lagen, dann aber zunehmend auch Schneeregen, Regen oder sogar Eisregen.

09. Dezember 2017, 09:19

