Den Leader bezwungen

Die Visper Grossfelddamen reisten vergangenen Sonntag zum bis dato ungeschlagenen Tabellenführer nach Belp und konnten dabei einen 2:5-Sieg einfahren.

Die Partie begann temporeich, beide Teams zeigten eine hohe Einsatzbereitschaft. Die Visperinnen konnten nach neun Spielminuten dank Michelle Zurbriggen zum ersten Mal jubeln. Belp kam ebenfalls zu einigen guten Chancen, diese konnten aber jeweils von der Defensivgruppe erfolgreich abgewehrt werden. Im ersten Drittel doppelte Visp gleich nach, durch zwei Treffer von Laura Zurbriggen und Brigitte Abplanalp stand es zur Pause gar 0:3 für das Auswärtsteam.

Im Mitteldrittel mussten die Damen den ersten Gegentreffer einstecken. Visp zeigte jedoch eine starke Reaktion, postwendend erzielten sie erneut zwei Treffer, dank Nathalie Zumtaugwald und Laura Zurbriggen stand es vor der letzten Drittelspause 1:5.

Das Ziel für den letzten Abschnitt war klar, die Visperinnen wollten die drei Punkte unbedingt mit nach Hause nehmen. So investierten sie mehr in die Defensivarbeit, um dem aufsässigen Heimteam keinen Raum zu lassen. Kurz nach Anpfiff der letzten zwanzig Spielminuten konnte Belp zum 2:5 einlochen. Weitere Treffer liessen die Visperinnen jedoch nicht mehr zu und siegten verdient mit einem Schlussresultat von 2:5. Das nächste Heimspiel der Visperinnen in der BFO-Turnhalle in Visp findet am 26.November um 16:00 Uhr gegen die Wizards Bern Burgdorf II statt.

Für die UHC Visper Lions spielten: Torhüterin. Carol Hugo (0 Tore / 0 Assists) Feldspielerinnen: Samira Bumann, Laura Zurbriggen (2/0), Michelle Zurbriggen (1/0), Brigitte Abplanalb (1/2), Manuela Parvex (0/1), Lena Carlen, Cindy Zumtaugwald, Nathalie Zumtaugwald (1/0), Dayene Studer, Evelyn Jäger, Charline Diem, Natascha Passeraub (0/1)

pd/map

21. November 2017, 09:11

