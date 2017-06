Antoine Jacquod als neuer Adjunkt

Der Staatsrat hat Antoine Jacquod als Adjunkt und stellvertretender Chef der Dienststelle für zivile Sicherheit und Militär (DZSM) ernannt.

Jacquod, der derzeit das Kommandantenamt der Luftwaffenbasis in Sitten inne hält, verfügt über eine fundierte Management- und Führungserfahrung. Ausserdem kennt er sich auf dem Gebiet der zivilen und militärischen Sicherheit bestens aus. Jacquod besitzt einen Ingenieurabschluss in Kulturtechnik der ETH Zürich. Er ist 46 Jahre alt und wohnhaft in Bramois. Er tritt seine neue Funktion am 1. Oktober an.

02. Juni 2017, 14:41

