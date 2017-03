Der BVZ Holding geht es gut

Die BVZ Gruppe konnte das Geschäftsjahr 2016 mit einem um 2.3 Prozent gewachsenen Ertrag von 143 Millionen Franken abschliessen. Der Gewinn lag mit einem Zuwachs von 11.5 Prozent auf 8.7 Millionen Franken deutlich über dem Vorjahr. Insbesondere die Gornergrat Bahn entwickelte sich sehr positiv.

Der Gesamtertrag der BVZ Gruppe mit ihren Marken Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn), Gornergrat Bahn und Glacier Express nahm im Berichtsjahr um 3.3 Millionen Franken auf 143 Millionen zu. Dabei konnten im operativen Bereich abgesehen von den Beteiligungen die Einnahmen in allen Geschäftsfeldern gesteigert werden. Der Aufwand erhöhte sich um 1 Millionen Franken auf 108.4 Millionen, was zum grössten Teil auf einen Stabilisierungsbeitrag zur Pensionskasse zurückzuführen ist. Das EBITDA konnte um 2.3 Millionen auf 34.5 Millionen Franken gesteigert werden. Beim Gewinn war eine Zunahme von 0.9 Millionen auf 8.7 Millionen Franken zu verbuchen.

Gornergrat Bahn – auch beim Ergebnis Spitze

Die Gornergrat Bahn entwickelte sich mit einem um 4.8 Prozent auf 26.2 Millionen Franken gestiegenen Ertrag weiterhin positiv und damit gegen den allgemeinen Trend im aktuell touristischen Umfeld. Während die Zahl der Schweizer Kunden nahezu unverändert blieb, war sie bei Reisenden aus Deutschland, Benelux, Grossbritannien, Skandinavien und Russland aufgrund der Schwäche des Euros und des Rubels rückläufig. Dagegen konnten in Fern- und Überseemärkten sowie in Italien deutliche Zuwächse erzielt werden. In Taiwan, Thailand, Südkorea und den USA nahm insbesondere das Gruppengeschäft spürbar zu. Weitere Impulse resultierten zudem aus einer Verkaufspromotion der UBS mit verschiedenen Schweizer Bergbahnen. Nach einem verhaltenen Start des Wintersportverkehrs infolge des Schneemangels zu Beginn des Jahres 2016 zog der Ausflugsverkehr insbesondere im Sommer und im Herbst deutlich an.

15. März 2017, 08:13

