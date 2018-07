Der finanzielle Spagat

Naters | Die Belalp Bahnen erwarten für das Geschäftsjahr 2017/2018 ein positives Ergebnis. Die Finanzlage ist solide, lässt aber keine grossen Investitionen zu. Vom Entscheid, das Skigebiet künftig vor dem Ostergeschäft zu schliessen, sind die Verantwortlichen nach wie vor überzeugt.

Die ergiebigen Schneefälle waren in dieser Wintersaison für die Destination Segen und Fluch zugleich. Die weisse Pracht sorgte für einen veritablen Winterzauber. Die riesigen Schneemassen verursachten aber auch massive Kostensteigerungen beim Personalaufwand, Strom- und Treib-

stoffverbrauch oder bei der ­Pistensicherung. Und schliesslich zeigte sich das Wetter in der zweiten Saisonhälfte insbesondere an den Wochenenden von seiner grauen Seite. Die Folge: Für viele Bergbahnen fällt das Fazit doch ernüchternder aus als zu Beginn der Wintersaison 2017/2018 erwartet. So auch für die Belalp Bahnen.

Keine grossen Sprünge

Im Zentrum Missione blickten Geschäftsführer Michael Nellen, VR-Präsident Klaus Zurschmitten und der für den Tourismus zuständige Gemeinderat Yves Zurwerra gestern auf den vergangenen Winter zurück. Nicht zuletzt dank der neuen Familienkarte konnten die Skitage im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent gesteigert werden. «Durch die Familienkarte hatten wir eine Zunahme von über 50 Prozent

bei den verkauften Saisonabos/Jahreskarten und konnten so viele neue Stammgäste gewinnen», hielt Zurschmitten fest. Und Nellen ergänzte: «Die Wirkung der Familienkarte ist auch bei den Übernachtungszahlen gut erkennbar. So konnte sich die Hotelbranche über einen weiteren Anstieg der Logiernächte um 17 Prozent im Winterhalbjahr freuen.» Aber dennoch: Bei den Einnahmen lag das Unternehmen unter dem Strich «nur» ein Prozent über dem Vorjahresergebnis.

Die Finanzlage der Bahnen sei solide, so VR-Präsident Zurschmitten weiter. Grund zur Euphorie bestehe aber nicht. «Mit unserem Cashflow kommen wir über die Runden. Aber der Spielraum ist sehr, sehr klein.» Dies zeige sich bei den Investitionen, bei welchen man sich zurückhaltend zeigen müsse. «Eigentlich müssten wir die Beschneiungsanlagen massiv erweitern, aber uns sind derzeit schlicht die Hände gebunden.» So werde auch der für diesen Sommer geplante Bau einer Beschneiungsanlage zwischen der Sesselbahn Bruchegg und der Bergstation der Pen­delbahn um ein Jahr verschoben, erklärt Zurschmitten, «und mit einem Projekt der Gemeinde Naters gekoppelt, bei dem das Trinkwassernetz erweitert und die Flurstrasse zum Hotel Bel­alp saniert wird». Das Vorhaben soll in zwei Etappen im Herbst 2019 und Sommer 2020 realisiert werden. Zurschmitten: «Die Konsolidierung der Finanzen geniesst derzeit oberste Priorität.»

«Zeichen von Vertrauen»

Mehrheitsaktionär und grösster Gläubiger der Bergbahnen ist die Gemeinde. «Wie im Budget und in den Finanzplänen festgehalten ist, konnte die ­Belalp Bahnen AG die erste Tranche von 375 000 Franken des von der Gemeinde gesprochenen 6-Millionen-Darlehens zurückzahlen», so Gemeinderat Zurwerra. «Dies ist ein ­Zeichen von Vertrauen gegenüber dem Mehrheitsaktionär und der Natischer Bevölkerung.» Für die Vermarktung der Destination erhalte Belalp Tourismus jährlich 320 000 Franken von der Gemeinde. «Grundsätzlich ist aber klar, dass die Belalp Bahnen AG finanziell gesund bleiben muss, um der Destination eine gute Ausgangslage bieten zu können», so Zurwerra.

Unrentable Ostern

Auf Kritik stiess der Entscheid der Bahnen, das Gebiet künftig noch vor dem Ostergeschäft zu schliessen (der WB berichtete). 2019 werden die Anlagen am 31. März eingestellt. Der Ostersonntag fällt auf den 21. April. «Die Überbrückung zu den Osterferien würde sehr viel Geld kosten», so Zurschmitten. Dies, zumal in den ersten zwei Aprilwochen nur wenige Kantone und Bundesländer Ferien hätten. «Damit würden die Famili-

en, unser wichtigstes Gästesegment, fehlen.» An Ostern 2020 bleibt der Betrieb bis Ostermontag (13. April) offen. Ob die Osterwoche bis Freitag verlängert wird, ist noch unklar. Das Geschäft im April sei defizi-

tär, so Zurschmitten. Die Bergbahnen müssten unrentable Grundversorgungsarbeiten im Dienste der gesamten Destination leisten, aber sollten keine Verluste vorweisen. «Und gibt es jemanden, der bereit ist, sich am Defizit zu beteiligen? Es sieht nicht danach aus.» msu

msu

30. Juni 2018, 02:00

Artikel teilen