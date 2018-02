Premiere für Isabelle Knubel

Vor einem Jahr wählte der Oberwalliser Chor- und Cäcilienverbands Isabelle Knubel zu seiner Präsidentin. An der ersten von ihr geleiteten DV blickte sie am Samstag in der Steger Mehrzweckhalle auf ein intensives Jahr an der Verbandsspitze zurück.

„Es war ein aufregendes Jahr mit zahlreichen Begegnungen und Besuchen bei den verschiedenen Chören“, erklärte sie uns am Rande der Delegiertenversammlung. Dass sie vorher bereits drei Jahre im OCV-Vorstand mitgearbeitet hatte, „kam mir bei der Aufgabe als Präsidentin sicher entgegen“, führte sie aus.

Im OCV vereint sind 92 Chöre aus dem Oberwallis sowie aus Siders und Sitten. „Unsere Hauptarbeit besteht vor allem darin, den Chorleiterinnen und –leitern, Organistinnen und Organisten sowie allen Sängerinnen und Sängern über gute Angebote in Sachen Weiterbildung zu liefern“, sagte Isabelle Knubel und betonte: „Weiterbildung ist und bleibt etwas vom Wichtigsten“. Nicht minder wichtig seien Bemühungen um Nachwuchskräfte in den Chören, fand die OCV-Präsidentin, „dabei stehen auch die einzelnen Chöre in der Verantwortung“, fügte sie hinzu.

