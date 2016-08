«Schäful» auf der Belalp begeisterte

Am Sonntag kam es schliesslich zur Schafscheid. Foto: zvg

In Einerkolonne «marschierten» die Schafe ein. Foto: zvg

Jeweils am letzten Wochenende im August kehren die Schafe aus dem Inneren Aletschji, wo sie den Sommer verbracht haben, zurück auf die Belalp. Und das will gefeiert werden! Der «Schäful» ist ein Ereignis, das sowohl Gäste als auch Einheimische in grossen Scharen auf das Aletschbord lockt und diese zu begeistern weiss.

Säckelmeister Romeo Eggel und seine Sanner sorgten dafür, dass die rund 800 Schafe auf ihrem sieben- bis achtstündigen Marsch durch die Oberaletsch-Schlucht und die Steigle hinauf aufs Alpji schadlos überstanden haben.

Den zahlreichen Zuschauern bot sich bei strahlendem Sonnenschein mit den schneeweissen Schafen, die in Einerkolonne über die felsigen Wege marschierten, ein überwältigender Anblick. Pünktlich um 15.00 Uhr trafen die Tiere beim historischen Hotel Belalp ein, wo Zuschauer und Besitzer applaudierend den Tross in Empfang nahmen.

Musikalisch umrahmt wurde der «Schäful» von der «Glen Grian Highland Band» aus Naters. Nachdem um 17.00 Uhr «Blumengetti» Nationalrat Franz Ruppen die vier schönsten Schafe präsentierte, wurde die Tiere um 18.00 Uhr in den grossen Mutterfärrich getrieben, wo sie die Nacht über blieben. Bis in die späten Abendstunden wurde die Rückkehr der Schafe mit Tanz und dem traditionellen «Fleischchoch» in den Restaurants auf der Belalp gefeiert.

Der Sonntag danach begann um 8.00 Uhr mit Fleischsuppe, Brot und Käse für jedermann beim Färrich. Um 9.00 Uhr durften die Besitzer endlich zu ihren Tieren und diese in die Seitenfärriche scheiden. Ein Spektakel, dass für Heiterkeit und Unterhaltung sorgte. Im Anschluss an die Schafscheid fand eine Messe mit dem Alphornquartett «Hüero güet» aus Naters statt.

pd/map

29. August 2016, 09:37

