«Der Spycher: Literaturpreis Leuk 2017» geht an Stefan Hertmans

Der Literaturpreis Leuk der Schweizer Stiftung Schloss Leuk ist dieses Jahr zum siebzehnten Mal verliehen worden und geht an Stefan Hertmans. Der Preis wird am 17. September 2017 um 11.00 Uhr im Rahmen einer festlichen Matinee im Schloss Leuk/Wallis übergeben. Die Laudation auf den Preisträger hält Lothar Müller.

Die Jury, welcher Sabine Dörlemann, Christian Döring und Thomas Geiger angehören, begründet die Wahl wie folgt: «Stefan Hertmans ist ein wahrhaft europäischer Schriftsteller: er ist ein Belgier, der auf Niederländisch schreibt und in Brüssel und im südfranzösischen Monieux (Vaucluse) lebt. In seinen beiden letzten auf Deutsch erschienenen Romanen erzählt er vor dem Hintergrund historischer Katastrophen des alten Kontinents: den Pogromen im Frankreich des 11. Jahrhunderts in ‘Die Fremde‘ und dem Ersten Weltkrieg in ‘Der Himmel meines Großvaters‘. Mit Präzision und Empathie beschreibt er, wie die Wucht der Geschichte in Biographien eingreift. Stefan Hertmans verfasst keine historischen Romane im klassischen Sinn»

Der Spycher ist ein Aufenthaltspreis. Die Preisträger dürfen bis zu fünf Jahre je acht Wochen in Leuk leben. Er ist, abhängig von der in Anspruch genommen Aufenthalte, mit bis zu 18‘000 Schweizer Franken und der zur Verfügung gestellten Wohnung in herrlicher Landschaft dotiert.

Der Spycher schafft nicht nur einen Rückzugsraum für Schriftsteller in einer atemberaubenden Landschaft, sondern wagt auch in der Landschaft der Literaturpreise gänzlich Ungewöhnliches: Er verpflichtet Schriftsteller und einen Ort für eine längere Zeit aufeinander. Es freut die Stiftung sehr, dass ihre Preisträgerinnen und Preisträger im Laufe der Jahre literarische Spuren im Wallis hinterlassen haben, die seit 2009 in der Edition Spycher im Zürcher Dörlemann Verlag erschienen sind. Hierzu gehören Felicitas Hoppes «Der beste Platz der Welt» (2009) oder Barbara Köhlers «36 Ansichten des Berges Gorwetsch» (2013).

Die Stiftung Schloss Leuk verleiht den Spycher: Literaturpreis Leuk seit 2001 und hat weit über eine Million Schweizer Franken zur Förderung der Literatur aufgebracht. Zu den Preisträgern gehören unter anderem John Burnside, Lukas Bärfuss, Thomas Hettche, Gerhard Falkner, Felicitas Hoppe, Sibylle Lewitscharoff, Marcel Beyer, Adam Zagajewski, Durs Grünbein, Lavinia Greenlaw, Martin Mosebach, Michail Schischkin, Ulrich Peltzer, Barbara Köhler, Barbara Honigmann, Michael Hofmann, Judith Schalansky und László Krasznahorkai, Joanna Bator, Katharina Schultens und Abbas Khider.

pd/noa

06. Juli 2017, 13:42

