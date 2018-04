Der Superbock mit geradem Becken

Präsentation am Finaldurchgang der Junior-Böcke. Foto: Walliser Bote

Die eigentliche Misterwahl ging an den flotten Bock von Edwin Eggel aus Naters mit seinem Enkel Simon Gundi. Foto: Walliser Bote

Insgesamt 93 Böcke in verschiedenen Kategorien und Altersklassen wurden am Samstag beim Stapfen in Naters prämiert. Die Misterwahl für sich entschied der Bock von Edwin Eggel aus Naters. Auch bei der Juniormisterwahl stiess ein Natischer Bock ganz zuoberst aufs Treppchen.

Der Bockmarkt findet jährlich im April auf dem Natischer Stapfen statt. Die Beurteilung der Tiere begann um 10.00 Uhr, ab 14.00 Uhr wurden allfällige Rekurse behandelt. Ab 15.30 Uhr stand die Misterwahl sowohl bei den Jungtieren sowie bei den etwas älteren Semestern auf dem Programm.

«Natürlich sind die Böcke aller Ziegenrassen imposant. Doch die Schwarzhalsböcke bilden zusammen mit anderen einheimischen Nutztierrassen das Aushängeschild der Oberwalliser Landwirtschaft», findet Reinhard Grand, Präsident des Oberwalliser Ziegenzuchtverbands. Das Kämmen der langen Haare der Schwarzhals-Ziegenböcke gehöre zur regelmässigen Pflicht eines Züchters und erfordere viel Zeit und Kraft.

Die Züchter scheuten wiederum keine Mühe, die Böcke sorgfältig herzurichten, damit sie sich an dem wohl wichtigsten Termin im Geissen-Jahr gut präsentieren.

Lesen Sie mehr zum Bockmarkt und zu den Siegerböcken im WB vom Montag, 16. April.

14. April 2018, 17:44

