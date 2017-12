Details zu Buttets Entgleisungen

Westschweizer Medien bringen weitere Details in der «Affäre Buttet» ans Tageslicht. Die Vorwürfe sind happig.

Es stellte sich zuletzt die Frage, ob Yannick Buttet Opfer einer medialen Hetzkampagne geworden ist oder ob an den erhobenen Vorwürfen mehr dran ist. Bis jetzt waren die «schockierenden Entgleisungen» jedenfalls nicht detailliert beschrieben worden. Sechs Frauen, davon vier Bundesparlamentarierinnen, äusserten sich nun aber gegenüber «Le Nouvelliste» und «Le Temps» näher zu den Fällen. Die Frauen schildern ihre Vorfälle, die sich in der Zeit zwischen Juni 2013 bis zum Abend des 20. September 2017 zugetragen haben. Ihre Aussagen belasten den Walliser CVP-Nationalrat schwer.

Dabei handle es sich um sexuelle Belästigungen, berichtet «Le Nouvelliste». Die Zeitung verzichtet zwar auf eine ausführliche Beschreibung und gibt keine Namen bekannt, benennt jedoch einige der Vorwürfe. Es ist die Rede von hochgehobenen Röcken, versuchten unsittlichen Berührungen im Genitalbereich, spürbarer Erektion, Händen auf dem Gesäss, unangemessene und erotische Gesten sowie aufdringliche Annäherungsversuche, auch per SMS. «Le Temps» beschreibt ausserdem die Erfahrungen einer Journalistin und einer 20-jährigen Walliserin mit Yannick Buttet.

Grundsätzlich inakzeptabel

Auf Anfrage der Medien hat dessen Anwalt Andreas Meili kurz Stellung bezogen. Sein Klient leide seit Jahren an einem Alkoholproblem und könne sich nicht an solche Fälle erinnern, sagt er auf Anfrage von «Le Nouvelliste». Da die Vorwürfe anonym geschildert würden, könne er sich auch nicht dazu äussern, so Meili weiter. Stellt sich die Frage, weshalb die Frauen anonym bleiben wollen? Sie berufen sich etwa auf Genfer SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz, die offen sagte, sie sei belästigt worden, und danach von der eigenen Partei scharf kritisiert wurde. Zudem hätten sie Angst als Politikerinnen nicht mehr ernst genommen zu werden, weil sie nur noch als «Opfer» betrachtet würden.

Am Samstag reagierte auch das Parteipräsidium der CVP Schweiz mit einer Pressemitteilung auf die veröffentlichten Artikel. «Wir mussten aus den Medien von neuen Berichten und Aussagen zum Verhalten von Nationalrat Yannick Buttet Kenntnis nehmen», bedauert das Präsidium darin. Das durch mehrere Frauen beschriebene Verhalten des vor zwei Wochen zurückgetretenen Vizepräsidents der CVP Schweiz sei grundsätzlich inakzeptabel. Man erwarte, dass es raschmöglichst zu einer Aussprache mit Buttet komme, sobald es dessen Gesundheitszustand zulasse.

