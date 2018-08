Startschuss für 68 neue Lernende bei Lonza Visp

Am Donnerstag traten 86 neue Lernende ihre Ausbildung bei Lonza Visp an. Aufgrund der hohen Investitionen am Standort nimmt der Bedarf an Mitarbeitenden in den nächsten Jahren sukzessive zu. Deshalb bildet Lonza erstmals insgesamt 200 Lernende in Visp aus.

Der Standort in Visp steht künftig vor spannenden Herausforderungen. Wachstumsprojekte wie IbexTM, Transformationsprojekte wie Visp 2030 aber auch das Nachbesetzen von Stellen, welche durch die Pensionierungswellen der Babyboomer auf das Unternehmen warten, fordern in den nächsten Jahren eine sukzessive Erhöhung des Mitarbeiterbestands.

Am Donnerstag haben deshalb 68 neue Lernende ihre Ausbildung begonnen. Wie Lonza in einer Mitteilung schreibt, setzt man «damit weiterhin auf eine starke Lehrlingsausbildung zur Nachwuchssicherung im Werk Visp». Unter Berücksichtigung der neuen Lernenden bildet Lonza in Visp aktuell insgesamt 200 Lernende in 17 verschiedenen Berufen aus.

03. August 2018, 14:17

Artikel teilen