Die Abkühlung nicht vergessen

Wetter | Auch am Donnerstag scheint die Sonne schön

Hochdruckeinfluss bestimmt das Wetter, aus Südwesten kommt sehr warme Sommerluft zu uns. Aufs Wochenende wird es zunehmend schwül und gewitterhaft.

Der Donnerstag bringt viel Sonne und mit 25 (Zermatt) bis 34 (Brig) Grad. Es wird nochmals etwas wärmer als am Vortag. Im Rhonetal weht tagsüber ein auflebender Südwestwind, auf den Bergen ein schwacher West- bis Nordwestwind. Die Quellwolken über den Bergen sind meist harmlos, auch die grösseren Türme Richtung Italien zerfallen abends wieder.

Auch am Freitag und Samstag wird es wieder recht sonnig, im Tagesverlauf steigt allerdings das Schauer- und Gewitterrisiko. Die Temperaturen erreichen im Talgrund zwischen 32 und 34 Grad. Am Sonntag folgen dann mehr Wolken und im Vorfeld einer Kaltfront verbreitet kräftige Schauer- und Gewitter. In Sitten wird eine Temperatur von bis zu 28 Grad erwartet. Es ist angebracht, sich regelmässig abzukühlen und vor der Sonne zu schützen.

pmo

06. Juli 2017, 10:02

