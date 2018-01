Entspannung an der Wetterfront

Sonnenaufgang am Weisshorn bei Randa am Dienstagmorgen. Foto: 1815.ch

Das Wetter beruhigt sich am Dienstag deutlich. Trotzdem sind im Oberwallis noch zahlreiche Strassen gesperrt. Die Seitentäler sind nach wie vor von der Aussenwelt abgeschnitten.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist es auf der Strasse von Ried-Mörel nach Bitsch an der Abzweigung Wasen zu einem Erdrutsch gekommen. Das entsprechende Teilstück musste gesperrt werden. Seit 4.15 Uhr ist die Strasse wieder befahrbar. Im Goms ist die Strecke Niederwald-Oberwald nach wie vor geschlossen. Auch der Autoverlad an der Furka und in Goppenstein ist eingestellt, der Simplonpass ebenfalls für alle Fahrzeuge gesperrt. Das Saastal, das Lötschental, Leukerbad und das Mattertal sind nach wie vor nicht erreichbar. Die Strasse von Saas-Grund nach Saas-Almagell ist ab 9.30 Uhr wieder befahrbar.

Der Bahnverkehr zwischen Täsch und Zermatt bleibt bis Dienstagabend Betriebsschluss gesperrt. Die Strasse Stalden-Täsch-Zermatt bleibt bis auf weiteres wegen Lawinengefahr geschlossen. Auf der Bahnstrecke Visp-Stalden verkehren Ersatzbusse. Die Gornergrat Bahn ist bis auf weiteres geschlossen. Die Air Zermatt wird auch heute wieder Heli-Shuttles anbieten. Allerdings werden die Helikopter frühestens ab 11 Uhr zur Verfügen stehen, da vorher Lawinensprengungen und Rekognoszierungsflüge anstehen.

Nächste Störungszone am Freitag

Der Dienstag wird trocken und nach Auflösung von Restwolken im Obergoms recht sonnig. Nachmittags ziehen aus Südwesten nochmals dichtere hohe Wolken durch. Der stürmische Nordwestwind in der Höhe lässt ab Mittwoch deutlich nach. Die Temperaturen liegen bei milden 2 bis 9 Grad.

Der Mittwoch wird sonnig, klar und mild: der schönste Tag der Woche. Am Donnerstag ziehen zunehmend Wolken und Föhn auf, am Freitag und Samstag wird es wolkenreich mit Regen, ab 800 Meter ist mit Schnee zu rechnen.

23. Januar 2018, 07:37

