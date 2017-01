Weil er sich in das Verfahren gegen seinen Sohn eingemischt haben soll, ist gegen Polizeisprecher und Staatsratskandidat Jean-Marie Bornet Anzeige erstattet worden. Nun wurde er zumindest teilweise entlastet.

Artikel zum Thema Strafanzeige gegen Jean-Marie Bornet

Im vergangenen November ist bekannt geworden, dass gegen Jean-Marie Bornet, Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei und Staatsratskandidat, Anzeige wegen Amtsmissbrauch und Anstiftung zu Falschaussagen eingereicht wurde. Der aktuelle Staatsratskandidat der Walliser Bürgervereinigung soll sich in das Verfahren um seinen Sohn eingemischt haben. Dieser wurde wegen Gefährdung anderer in Martinach zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Wie «Kanal 9» am Donnerstag berichtete, ist Bornet inzwischen teilweise entlastet worden. Die von der Gerichtspräsidentin in Martinach gemachten Vorwürfe wegen Anstiftung zu Falschaussagen wurden fallengelassen. Auf Anfrage des «Walliser Boten» bestätigt Bornet die Meldung des Senders. Er warte nun die Entscheidung über den Vorwurf des Amtsmissbrauchs ab. «Es ist aber bereits ein sehr positives Zeichen. Die Anschuldigungen sind völlig haltlos», betont er.

Spielt Justiz gegen die Zeit?

Beim Vorwurf wegen Amtsmissbrauch habe die Justiz den Abschluss des Gerichtsverfahrens gegen seinen Sohn abwarten wollen. Dieser hatte das Urteil zunächst ans Kantonsgericht weitergezogen. «Mein Sohn hat seinen Rekurs beim Kantonsgericht dann im Dezember aber zurückgezogen», bekräftigt Bornet. Trotzdem habe er bisher noch nichts gehört. Er hoffe, dass die Justiz ihre Arbeit mache und nicht auf Zeit spiele. «Ich habe noch Vertrauen in die Staatsanwaltschaft», bekräftigt er und hofft auf eine Kommunikation vor den Wahlen.

Sobald der Entscheid feststeht, will Bornet eine Pressekonferenz organisieren. Er zeigt sich kämpferisch und erklärt, dass er die Anzeige nicht auf sich sitzen lassen will. Es seien viele Verfahrensfehler gemacht, unlogische Schlüsse gezogen und durch das Gericht zu Unrecht Informationen an die Öffentlichkeit getragen worden. In der Affäre um seinen Sohn gebe es zudem Zeugen, die nicht die Wahrheit gesagt hätten. «Ich werde verschiedene Klagen platzieren», so Bornet.

pmo

26. Januar 2017, 21:10

Artikel teilen