«Die Berge sind keine Männerwelt»

Die Faszination hat die Staldnerin Ines Venetz, die heute in Visp wohnhaft ist, bereits in den 1960er-Jahren in die Berge gezogen – eine Freizeitbeschäftigung, die damals für Mädchen und Frauen keine Selbstverständlichkeit war.

1815.ch: Ines Venetz, wie sind Sie in den 60er-Jahren zum Bergsteigen gekommen?

Ines Venetz: «Ich war damals ungefähr 16 Jahre alt und kannte in Stalden, wo ich aufgewachsen bin, keine Mädchen oder Frauen, die ‚z’Bärg’ gingen – das taten nur meine männlichen Jahrgänger und ihre Väter. Ein paar Mal ging ich mit und fand schnell Freude daran. Ein, zwei Jahre später habe ich mich für einen Bergsteigerkurs in Arolla angemeldet. Neben der Tochter des Leiters war ich auch dort unter 40 jungen Burschen die einzige Frau. Dass das auf irgendeine Art und Weise gestört hätte, daran kann ich mich nicht erinnern. Wir wurden, ganz im Gegenteil, gut in der Gruppe aufgenommen.

Das Bergsteigen hat mich einfach fasziniert. Nach weiteren Kursen bin ich deshalb dann anfangs der 70er-Jahre der Briger Ortsgruppe des Frauen-Alpenclubs beigetreten. Wir waren allerdings auch dort auf Männer angewiesen, weil wir für grössere Bergtouren einen Führer brauchten. So hielten sich unsere Ausflüge in Grenzen. Schliesslich habe ich Roland Nanzer, Mitglied des Alpenclubs bei den Männern, zu dem Frauen damals noch keinen Zugang hatten, kennengelernt. Er nahm mich testweise auf ein paar Touren mit und durch ihn erhielt ich schliesslich die Möglichkeit, mich der Ortsgruppe Brig anzuschliessen. In der Folge konnte ich sehr viele Berge besteigen, meist mit einer Gruppe, die immer ein wenig aus denselben sechs bis acht Personen bestand.»

Was macht für Sie die Faszination der Berge aus?

«Wenn man auf einem Berg steht, kann man von oben hinunter ins Tal schauen. Das hat mir ganz neue Relationen und Sichtweisen, etwa in Bezug auf meinen Alltag oder meine Arbeit, eröffnet. Diese Erlebnisse haben mir unglaublich viel Kraft gegeben.

Dazu kommt die Anstrengung, die das Bergsteigen mit sich bringt, und der Verzicht – zum Beispiel auf ein gemütliches Bett, wenn man in einer Hütte übernachtet. Bei gewissen Touren muss man derart konzentriert bei der Sache sein, dass man alles andere vergisst und so richtig auftanken kann. Etliche Male kam ich abends müde Heim und war glücklich und innerlich total zufrieden. Auf der anderen Seite hatte ich bei einfacheren Touren Gelegenheit, über mein Leben nachzudenken. Oft habe ich dabei – ich war früher als Lehrerin tätig – auch ganze Lektionen und Projekte im Kopf vorbereitet.

Natürlich ist beim Bergsteigen auch die Kameradschaft sehr wichtig, wenn man, wie ich, keine Alleingängerin ist. Und ich hatte das Glück, mit tollen Leute, denen ich vertraute, unterwegs sein zu dürfen.»

Sie haben fast alle 4000er in den Alpen bestiegen. Packt einen da mit der Zeit das «Jagdfieber»?

Nein, ich habe nie hohen Bergen nachgejagt. Mein langjähriger Bergsteiger-Kollege Roland Nanzer und ich beschlossen eines Tages mal nachzuzählen, wie viele 4000er wir schon bestiegen hatten. Erst da merkten wir, welche uns noch fehlten und haben uns an den Aufstieg der meisten davon gemacht. Inzwischen fehlt mir in den ganzen Alpen wahrscheinlich nur noch ein 4000er. Gut 130 Mal stand ich schon auf einem, auf vielen natürlich mehrmals. Den Alphubel zum Beispiel habe ich auf jedem Grat bestiegen. Auch auf dem Mont Blanc war ich schon im Sommer und ebenfalls im Winter mit den Skiern.»

Gibt es unter diesen gut 130 Touren eine, die Ihnen speziell in Erinnerung geblieben ist?

«Der speziellste Berg ist für mich der La Meije in der Dauphiné in Frankreich – eine sehr anspruchsvolle Tour, die ich schon zweimal in Angriff genommen habe. Als ich schon fast 50 Jahre alt war, haben wir uns auch ans Matterhorn herangewagt. Das war eindrücklicher, als ich erwartet hatte, weil es ja immer heisst, dass so ein Andrang am Berg herrsche und die Japaner zum Teil in Turnschuhen kämen. Das war nicht der Fall. Die Tour ist sehr steil, obwohl man bei guten Verhältnissen nicht viel klettern muss. Weil das Matterhorn beinahe frei steht, bietet sich einem von oben eine wunderbare Aussicht.»

Kam es in den ganzen Jahren auch zu unangenehmen Situationen?

«Ich hatte nie wirklich das Gefühl, in Gefahr zu sein, weil ich mit guten Leuten unterwegs war, die zur rechten Zeit umkehrten, falls dies nötig war. Diese Leute wussten auch in Notsituationen genau, was zu tun ist. Im Monte-Rosa-Gebiet zog zum Beispiel einmal unerwartet schnell Nebel auf. Aus diesem Grund und weil jemand aus der Gruppe zu müde zum Weiterlaufen war, beschlossen wir, die Nacht an Ort und Stelle zu verbringen. Es wurden Schaufeln ausgepackt und in kürzester Zeit ein Biwak auf gut 4000 Metern Höhe errichtet. Als wir am nächsten Morgen aufstanden, herrschte das schönste Wetter und wir konnten unsere Tour gefahrlos fortsetzen. Zudem hatte ich nie falsche Hemmungen, mich anzuseilen, wenn doch mal Angst aufkam.»

Sind Sie heute auch noch oft in den Bergen anzutreffen?

«Ich bin nun eher am Wandern und auf kleineren Touren. Roland hat inzwischen die Wanderorganisation ‚Roland Tours’ gegründet. Dort helfe ich beim Organisieren und Rekognoszieren mit oder übernehme den Gepäcktransport – dies auch als kleines Merci an ihn, weil er mich damals zu den Männern mitgenommen hat und mir all diese Bergbesteigungen ermöglicht hat.»

Was denken Sie: Sind die Berge denn immer noch eine Männerwelt?

«Nein, eine reine Männerwelt sind und bleiben sie nicht. Schon vor Jahren habe ich im Alpenclub sehr viele Frauen erlebt, die ‚z’Bärg’ sind, sobald sie die Möglichkeit dazu hatten.»

