Hotel Glocke und The Omnia sind die Freundlichsten

Das Hotel The Omnia in Zermatt... Foto: zvg

Bereits zum sechsten Mal wird Schweizer Gastfreundlichkeit prämiert. Gleich zwei Oberwalliser Hotels räumen in diesem Jahr ab. Das Hotel Glocke in Reckingen und The Omnia in Zermatt holen sich den Sieg in ihrer Kategorie.

Im Rahmen des Schweizer Ferientags, der grössten Fachtagung des Schweizer Tourismus mit aktuell 1'270 Teilnehmenden, wurden heute in Interlaken bereits zum sechsten Mal die freundlichsten Hotels der Schweiz gefeiert: der PRIX BIENVENU, verkörpert in der Figur eines kleinen Concierge aus Bronze namens BIENVENU, steht für herausragende Schweizer Servicequalität und gelebte Gastfreundlichkeit.

Das Unternehmen TrustYou hat mehrere hunderttausend Gäste-Feedbacks aus über 250 Bewertungs- und Buchungsplattformen, abgegeben zwischen September 2016 und August 2017, semantisch ausgewertet. Bei der Analyse der Hotelbewertungen wurden damit Softfaktoren wie Aufmerksamkeit, Herzlichkeit, Empathie oder Hilfsbereitschaft des Personals berücksichtigt.

Die Finalisten, die drei bestbewerteten Hotels in vier Kategorien, wurden daraufhin von einem Jury-Mitglied persönlich besucht und evaluiert. Folgende vier Hotelbetriebe erhalten in ihren jeweiligen Kategorien den PRIX BIENVENU 2018. Das Hotel Glocke in Reckingen holte sich den Preis in der Kategorie bis 40 Zimmer. The Omnia in Zermatt in der Kategorie Luxushotel (5 Sterne).

Weitere Preise holten sich das Micro Hotel (Basel) in der Kategorie Stadthotel und das Hotel Allegra in Pontresina in der Kategorie Ferienhotel gross (ab 41 Zimmer).

pd / mgo

17. April 2018, 20:51

