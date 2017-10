Arbeitslosigkeit nimmt weiter ab

Ende September waren in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren des Wallis 4816 Arbeitslose angemeldet, 247 weniger als Ende August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,8 Prozent und befindet sich damit unter dem schweizerischen Mittelwert.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im September erfolgte vor allem in den Branchen der Landwirtschaft und des Baugewerbes aber auch in nicht-saisonalen Erwerbszweigen. Dagegen wurde wegen dem Ende der Sommersaison ein Anstieg der Arbeitslosigkeit in den Berufsgruppen des Gastgewerbes verzeichnet.

Im Jahresvergleich nimmt die Arbeitslosigkeit wie in den letzten Monaten weiter ab und bestätigt damit den Konjunkturaufschwung der letzten beiden Quartale. Gemäss der Expertengruppe des Bundes dürften im Übrigen die günstigen Aussichten auf internationaler Ebene die Wirtschaft in den nächsten Monaten weiter positiv beeinflussen.

pd/map

10. Oktober 2017, 09:05

