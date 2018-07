Weniger Arbeitslose im Juni

Stabile Lage. Im Wallis sank die Arbeitslosenquote Ende Juni auf 2,5 Prozent und nähert sich somit der Schweizer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent an. Foto: Keystone

Ende Juni waren 4’343 Arbeitslose in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) des Wallis gemeldet. Dies sind 321 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank auf 2,5 Prozent (-0,2 Prozentpunkte) und nähert sich somit der Schweizer Arbeitslosenquote (2.4 Prozent).

Wie die Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit in einer Mitteilung schreibt, war der monatliche Rückgang der Arbeitslosigkeit in allen drei Regionen des Kantons zu verzeichnen. Zum Rückgang trug insbesondere das Gastgewerbe bei, aber auch die Landwirtschaft und das Baugewerbe.

Im Oberwallis betrug die Arbeitslosenquote per Ende Juni 0,9 Prozent.

Schweizer Quote verharrt auf Rekordtief

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Juni rekordtief geblieben. Insgesamt waren 2,4 Prozent der Erwerbstätigen arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft am Montag mitteilte. Diese Quote wurde schon im Mai erreicht, als sie auf den tiefsten Stand seit zehn Jahren fiel.

09. Juli 2018, 08:19

