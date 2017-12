Spezialeinsatz im fernen Afrika

Ende Kalenderjahr neigt sich der Auslandaufenthalt von Familie Zeiter dem Ende entgegen. Wegen einer Krankheit von Efi wurde der Aufenthalt um zwei Monate bis anfangs März verlängert. Damit begonnene Arbeiten vollständig abgeschlossen werden können.

Nach längerer Krankheit und Spitalaufenthalten ist Efi Zeiter wieder wohlauf. Sie hat am Wochenende gar einen Sportanlass für eine Sonderschule für Taube organisiert.

Zudem hat sich seit dem letzten Bericht das Einsatzgebiet von Sebastian Zeiter erweitert. Zum bisherigen Tätigkeitsfeld bei der ELCT unterstützt er neu auch «Kwa Wazee», ein in der Schweiz registriertes Hilfswerk, das Erwachsenen und Kindern mit Aids hilft. Der Auslandeinsatz wird von der Organisation Interteam betreut.

Der «Walliser Bote» hat über den Auslandaufenthalt der Familie Zeiter (Efi, Sebastian, Milo und Ella) bereits mehrmals berichtet: Sowohl ü̈ber deren Einsatz bei Interteam wie auch über deren Privatleben fernab der Heimat. Bereits erschienen sind in dieser Serie «Zeiters geben in Afrika ihr Wissen an Einheimische weiter», «Leben abseits der Heimat in völlig anderen Relationen», «Improvisation und Flexibilität sind angesagt», ««Kazi nzuri!» heisst so viel wie «Bei der Arbeit ist alles gut!» und «Das grosse Staunen über die «neuerlichen Besonderheiten». Am Dienstag erscheint die nächste Folge «Hier läuft alles nach African Time».

04. Dezember 2017, 18:29

