Die CVP Unterwallis, FDP, CSPO, CVPO und SVPO unterstützen die Kandidatur Sion 2026. Für diese Parteien ist die Organisation der Olympischen Winterspiele eine Chance, die das Wallis nutzen muss.

«Die Olympiade soll 2026 im Wallis, in der Schweiz stattfinden. Die olympischen Spiele generieren Emotionen. Es wird Gewinner und Verlierer geben. Die Spitzenathleten werden alles investieren um zu den Gewinnern zu gehören. So auch der Kanton Wallis. Mit einer guten, gestärkten und zielorientierten Organisation wird das Wallis zu den Gewinnern gehören. Das Wallis erhält die Möglichkeit sich der Welt zu präsentieren. Die Organisation eines Grossanlasses macht den Kanton um eine grosse Erfahrung reicher», so zuversichtlich zeigen sich die CVP Unterwallis, die FDP, die CSPO, die CVPO und die SVPO am Donnerstag.

Die Parteien sind sich einig, dass durch die Kandidatur ein neuer Schwung in die Tourismusdestination Wallis gelangt. Eine Austragung sei deshalb in vielen Aspekten positiv.

03. Mai 2018, 13:56

