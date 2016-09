Die Polizei in Sitten wehrt sich

Polizei | Rechtfertigung via Facebook-Post

Seit einigen Tagen kursieren zwei Fotos eines Sitteners Polizeiautos im Netz, welches auf einem Fussgängerstreifen parkiert wurde. Die Polizei räumt nun mit den Gerüchten auf.

«Wir haben festgestellt, dass die lokalen und nationalen Medien unsere Arbeit mit grossem Interesse verfolgen.» Mit diesem Satz eröffnet die Sittener Polizei ihren Facebook-Post vom Montag.

Merklich genervt von der vielen Aufmerksamkeit, welche die Bilder übers Wochenende erhalten haben, erklären sie sich.

«Wir erlauben uns nun, Sie über die Umstände dieser Bilder zu informieren. Zeit ist wichtig und in gewissen Fällen zählt jede Sekunde. Die Beamten des Fahrzeuges wurden zu einem Einbruchverdacht herbeigerufen. In diesem Moment hat die Patrouille sich dafür entschieden, ihr Fahrzeug am nächst möglichen Ort abzustellen.»

Mit dem Hinweis, dass für die Passanten noch genügend Platz auf dem Fussgängerstreifen war, schliesst die Polizei von Sitten ihren Post mit folgenden Worten: «Ihre Polizei, 24/24 Stunden im Dienst für ihre Sicherheit.»

