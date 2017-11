Die Spannung ist gross

Am Samstag spielten die Herren A und die Junioren der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in Baltschieder die zweite Meisterschaftsrunde.

Herren A

Blacknosesheep – UHC Embd Devils 6:6 (2:3)

In einer spannenden Partie verlangten sich beide Teams alles ab. Embd war über weite Strecken knapp voraus. Doch in den Schlussminuten vermochten die Blacknosesheep das Spiel noch zu drehen. Der unermüdliche Einsatz der Devils brachte schliesslich erneut den Ausgleich zum Endresultat.

UHC Pfynland – Old Boys Naters-Brig 8:4 (2:2)

Auch diese Partie begann äusserst ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit vermochten die Pfynländer dann aber in der Defensive zuzulegen. Die Folge war, dass sie auch vor dem Tor sicherer auftraten und die Old Boys in die Schranken weisen konnten.

UHC Embd Devils – STV Baltschieder 12:0 (8:0)

Dem Heimteam aus Baltschieder gelang in dieser Partie so gut wie gar nichts. Die Embder auf der anderen Seite setzten stetig Akzente und konnten am Ende einen Shutout feiern.

Old Boys Naters-Brig – Blacknosesheep 8:6 (6:1)

Die Old Boys fanden deutlich besser ins Spiel als ihr Gegner. Die Blacknosesheep zeigten eine desolate erste Halbzeit. In der zweiten Hälfte jedoch drückten die Schafe aufs Tempo und kamen zwischenzeitlich bis auf ein Tor heran. Die Hypothek war allerdings zu gross. Die Old Boys bleiben damit erster Verfolger auf die Playoff-Plätze.

STV Baltschieder – UHC Pfynland 5:10 (2:5)

Baltschieder hielt über das gesamte Spiel gut mit. Allerdings vermochten die Pfynläder besonders im Abschluss mehr Effizienz an den Tag zu legen. Damit siegten sie am Ende sicher und konnten sich auch die Tabellenführung unter den Nagel reissen. Die Baltschiedner warten indes weiter auf den ersten Sieg.

Junioren

Eagles KTV Glis – Young Griffins 2:5 (0:3)

Mit einer guten Defensivarbeit neutralisierten sich beide Team jeweils früh. Dennoch waren es die Young Griffins, welche über die Spieldistanz vermehrt zum Abschluss kamen und am Ende auch siegten.

UHC Naters-Brig Rot – UHC Bitsch 2:10 (1:5)

Der UHC Bitsch legte eine hochkonzentrierte Leistung aufs Parkett. Der UHC Naters-Brig Rot seinerseits vermochte dem nicht Stand zu halten und musste dem Gegner die Punkte überlassen.

UHC Embd Devils – Young Griffins 8:1 (5:0)

Die Griffins vermochten gegen den Meister nicht mehr ganz so gut das Spiel zu kontrollieren wie noch in der ersten Partie. Die Devils wissen bekanntermassen dies zu nutzen und siegten klar.

UHC Naters-Brig Weiss – Eagles KTV Glis 15:2 (8:0)

Klar war auch die Partie vom UHC Naters-Brig Weiss gegen die Eagles KTV Glis. Obwohl den Glisern kein mangelnder Einsatz vorgeworfen werden kann, wurden sie vom Gegner hoch besiegt.

UHC Bitsch – UHC Bürchen 13:0 (7:0)

Bitsch legte auch in diesem Spiel los wie die Feuerwehr. Bürchen setzte sich mit aller Energie zur Wehr. Doch Bitsch überzeugte mit Treffsicherheit und defensiver Stabilität, was das Spiel entschied.

UHC Embd Devils – UHC Naters-Brig Rot 8:0 (7:0)

Ein Shutout hat im Unihockey Seltenheitswerts. An diesem Tag sollten die Zuschauer davon gleich zweimal verwöhnt werden. Embd distanzierte den UHC Naters-Brig Rot mit einer sicheren Leistung und fuhr erneut das Punktemaximum ein.

UHC Bürchen – UHC Naters-Brig Weiss 4:10 (1:7)

Dass Embd die Tabellenführung nicht verteidigen konnte, liegt am UHC Naters-Brig Weiss. Dieser zeigte auch gegen den UHC Bürchen eine bärenstarke Leistung und eroberte damit dank dem Torverhältnis die Tabellenführung.

Weiter geht es am nächsten Samstag mit dem Spieltag der Herren B im Klosi in Naters.

pd / pan

05. November 2017, 09:18

