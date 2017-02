Die Torrent-Bahnen sind gerettet

Über das eingerichtete Fundraising für «My Leukerbad» kamen bis zum 31. Dezember 2016 mehr als die benötigten 4.53 Millionen Franken zusammen. Auch die weiteren Bedingungen aus dem Sanierungsvertrag sind erfüllt, die Nachlassstundung der Torrent-Bahnen konnte aufgehoben werden. Nun wird das nächste Ziel in Angriff genommen.

700 neue private und gewerbliche Aktionäre haben die Torrent-Bahnen mit einem Betrag von insgesamt über 4.5 Millionen Franken gerettet, dies Teilen die Verantwortlichen am Freitagmittag in einem Schreiben mit. Zudem konnten dank dem Engagement der Gemeinde Leukerbad auch die weiteren Bedingungen des Sanierungsvertrages fristgerecht eingehalten werden. Das geglückte Fundraising bestätige die Verantwortlichen in ihrem Unternehmen und zeige auf, dass der Glaube in die Destination weiterhin vorhanden sei.

Beschneiung als nächstes Ziel

Der eingesetzte Steuerungsausschuss kann das Projekt «My Leukerbad» weiter vorantreiben. Im zweiten Teilschritt erfolgt nun die Ausfinanzierung der notwendigen Beschneiung auf Torrent, welche 7-8 Millionen Franken betragen, und die Etablierung der gemeinsamen Betriebsgesellschaft «My Leukerbad». Mit dem Bau einer leistungsfähigen Beschneiung könnten die Torrent-Bahnen sicherstellen, dass sie in einem immer harter werdenden Wettbewerbsumfeld und schneearmen Wintern konkurrenzfähig bleiben. Es gehe um die Sicherung des Wintergeschäfts und um garantierte Saisonzeiten für die ganze Destination. Die zweite Aktienkapitalzeichnung für mindestens 1.5 Millionen Franken zur Ausfinanzierung der Beschneiung ist angelaufen und dauert bis 31. Oktober 2017.

