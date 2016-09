Die winsun AG festigt ihre Position

Der Steger Photovoltaik-Spezialist winsun AG geht eine neue Partnerschaft ein. Ab sofort steigt die Inretis Holding AG, an der das Oberwalliser Firma Lauber IWISA AG beteiligt ist, ins Unternehmen ein.

Die Inretis Holding AG beteiligt sich mit 25 Prozent am Steger Unternehmen. Man sei überzeugt, durch die neue Partnerschaft in Zukunft noch bessere und weitere innovative Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, freuen sich die Inhaber der winsun AG. Inretis beschäftigt schweizweit über 600 Mitarbeitende und bietet eine breite Palette an Lösungen im Bereich Gebäudetechnik an. Im Oberwallis ist sie durch die Lauber IWISA AG vertreten.

Durch die Partnerschaft entsteht am winsun-Hauptsitz ein neues Kompetenzzentrum für Photovoltaik. Die Dienstleistungen der Holding in diesem Bereich sollen sich künftig nicht nur im Oberwallis auf den Standort Steg konzentrieren: Zu den bisherigen winsun-Niederlassungen im Wallis und im Kanton Zug kommt neu auch Kundschaft in Graubünden, Schaffhausen und Liechtenstein hinzu. «Wenn wir miteinander arbeiten, multiplizieren wir unsere Potentiale», ist Beat Ruppen, Mitinhaber der winsun AG, von der Partnerschaft überzeugt.

16. September 2016, 06:00

