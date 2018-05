Diego Pfammatter ersetzt Beat Abgottspon im Verwaltungsrat

Am Donnerstag ist die ordentliche Generalversammlung der KW Jungbach AG abgehalten worden. Diego Pfammatter, Leiter Bereich Produktion bei der EnAlpin AG, übernimmt neu ein Platz im Verwaltungsrat der KW Jungbach AG.

In der Berichtsperiode erzeugte das Kraftwerk Jungbach brutto 12'064 MWh elektrische Energie, was 5.5 Prozent über dem Vorjahr liegt, wie die Verantwortlichen in einem Communiqué mitteilen. Die produzierte Energie profitiert von der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV und wird von der Swissgrid zu einem verfügten Entschädigungsansatz übernommen.

Die KW Jungbach AG bezahlte im Berichtsjahr 2017 280'100 Franken als Wasserzins und Steuern an Bund, Kanton und Gemeinden. Das Jahresergebnis wird mit 256'374 Franken ausgewiesen. Die KW Jungbach AG mit Sitz in St. Niklaus erzeugt Strom aus Wasserkraft. An der Gesellschaft sind die Einwohnergemeinde St. Niklaus und die Aletsch AG (100%-Tochtergesellschaft der EnAlpin AG) beteiligt.

Das Kraftwerk Jungbach fasst das Wasser des Jungbachs und turbiniert es in einer unterirdischen Zentrale oberhalb von St. Niklaus. Das turbinierte Wasser wird nach Rückgabe in den Jungbach wie bisher in die Anlagen des Kraftwerks Ackersand 2 der Aletsch AG eingeleitet.

Mutation im Verwaltungsrat

Die Generalversammlung wählte Diego Pfammatter, Leiter Bereich Produktion bei der EnAlpin AG, neu in den Verwaltungsrat der KW Jungbach AG. Er tritt die Nachfolge von Beat Abgottspon an, der seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2012 im Verwaltungsrat der KW Jungbach AG wirkte.

pd/noa

03. Mai 2018, 16:48

