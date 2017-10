FFHS lanciert neue Networking-Plattform fürs Oberwallis

Die Digitalisierung ist in aller Munde. Doch wie gehen Oberwalliser Unternehmen mit dem Boomthema in der Praxis um? Diese Frage diskutierten die Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) und das Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis (RWO) gemeinsam mit Oberwalliser Wirtschaftsvertretern an der ersten Durchführung der neuen Networking-Plattform «iischi wirtschaft».

Am Dienstagabend ging die erste Durchführung von «iischi wirtschaft» im Natischer World Nature Forum über die Bühne. Organisiert wurde das Event von der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) in enger Kollaboration mit der Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis AG (RWO). Drei Oberwalliser Betriebe gewährten Einblicke in ihre Digitalisierungsbestrebungen und diskutierten mit knapp 100 Anwesenden den Einzug der Digitalisierung ins Oberwallis.

31. Oktober 2017, 18:57

