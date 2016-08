Neuer Rekord mit 88 Neudiplomierten

Mit der Überreichung von 88 Diplomen, acht eidgenössischen Berufsattesten (EBA) und 80 eidgenössischen Fähigkeitszeugnissen (EFZ), kann die landwirtschaftliche Ausbildung einen neuen Rekord vermelden.

Staatsrat Jean-Michel Cina stellte in seiner Rede fest, dass die Schweiz über eine enorme Innovationsfähigkeit verfügt und gemäss einer weltweiten Studie im dritten aufeinanderfolgenden Jahr den 1. Platz beim «Global Innovation Index» belegt. Die frisch Diplomierten ermutigte er, in einer Branche mit so zahlreichen Möglichkeiten nicht still zu stehen und weiterhin Zeit in die Ausbildung zu investieren.

Fünf Landwirte und drei Landschaftsgärtner haben nach einer zweijährigen Lehre ihr Berufsattest erhalten. Verteilung der eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse nach Berufen : 16 EFZ Landwirt/in, sechs EFZ Winzer/in, zehn EFZ Obstfachmann/-frau, 13 EFZ Weintechnologe/in, sieben EFZ Gemüsegärtner/in und 24 EFZ Landschaftsgärtner/in.

Anlässlich der Diplomfeier wurden die hervorragenden Resultate der Lernenden, welche an nationalen und internationalen Wettkämpfen wie dem Finale der Schweizermeisterschaft der Landschaftsgärtner, der Europameisterschaft der Landwirte (Agrolympics) oder der Europea Wine Championship teilnahmen, gewürdigt.

Zudem werden auch an den Agriskills, der Schweizermeisterschaft der Berufe der Landwirtschaft vom 1. bis 4. September, Vertreter der Landwirtschaftsschule Wallis teilnehmen.

pd/map

31. August 2016, 10:31

