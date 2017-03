Diplomfeier der Landwirtschaftsschule Wallis

Die Landwirtschaftsschule Wallis konnte 39 Bescheinigungen und 46 Zertifikate für erfolgreich absolvierte Weiterbildungskurse im Bereich Käseproduktion und Trockenmauern überreichen.

Mit zwei Kursen im Bereich «Käseproduktion» wird der kantonalen Agrarpolitik Rechnung getragen, welche die Verwertung und die Wertschöpfung der Produkte auf den landwirtschaftlichen Betrieben fördern will, teilt der Kanton in einem Schreiben mit. Im «Alpenkurs» absolvierten die Teilnehmer während vier Wochen eine praktische und theoretische Ausbildung an der Landwirtschaftsschule, gefolgt von einer Saison auf einer Milchviehalp. Beim «Hofverarbeitungskurs» erarbeiteten die Absolventen während drei Wochen den Theorie- und Praktikumsteil, ergänzt mit einem zweimonatigen Praktikum in einem Betrieb.

Die Teilnehmer des Kurses «Trockenmauern» eigneten sich Fähigkeiten beim Unterhalt und Bau dieses Wahrzeichens der Walliser Weinlandschaft an. Mehrere Walliser Baufirmen haben die Bedeutung der Trockenmauern erkannt und ihre Mitarbeiter für diesen Kurs eingeschrieben.

Das Amt für Asylwesen hat in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsschule Wallis eine neue Ausbildung aufgegleist mit dem Ziel, Asylbewerber sozial und beruflich zu integrieren. Mit der Möglichkeit, eine generalistische Ausbildung im Weinbau zu absolvieren, will der Kanton die Chancen von Asylbewerbern verbessern, eine Arbeit auf Rebbaubetrieben zu finden. Zum heutigen Zeitpunkt nehmen sechs Asylbewerber an einem Projekt teil, welches die theoretische Ausbildung mit praktischen Arbeiten im Weinberg verbindet.

pd/noa

07. März 2017, 14:57

