Diplomübergabe an der PH-VS

Christoph Darbellay hatte am Freitagabend die Ehre, zum ersten Mal in seinem Amt als Staatsrat im Departement der Bildung 129 Bachelortitel und Diplome an künftige Walliser Lehrer zu übergeben. 47 der Auszeichnungen gingen an Lehrpersonen im Oberwallis. Ein besonderes Lob erhielt Stefan Bumann. Der Mathematiklehrer absolvierte mit Bravour die Ausbildung mit seinen welschen Kollegen.

Politik im Zentrum

Neben den Diplomen stand vorallem die anstehende Debatte rund um die PH im Walliser Parlament im Mittelpunkt. Für die PH-VS geht es um die Adaption der Schweizerischen Gesetzesgrundlage, der institutionellen Akkreditierungen, wie es an weiteren Hochschulen in der Schweiz bereits Praxis ist.

pd/noa

23. September 2017, 14:45

